Авария на МКАДе: машина сбила столб и вылетела за пределы дороги. Водитель остался жив

Новости Беларуси. Опасности на виражах. Утром на Минской кольцевой автодороге водитель вылетел за пределы проезжей части. Перед этим машина сбила столб. От удара у легковушки даже вырвало колесо. К счастью, водитель остался жив, его доставили в больницу.

К слову, место, где случилась авария, известно опасным закруглением. Выбирая там небезопасную скорость, водители часто не справляются с управлением. Правда, предполагается, что в этот раз автовладелец просто уснул за рулем. Точные обстоятельства аварии сейчас выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.