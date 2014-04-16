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Авария на МКАДе: машина сбила столб и вылетела за пределы дороги. Водитель остался жив

16 апреля 2014 19:08
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Новости Беларуси. Опасности на виражах. Утром на Минской кольцевой автодороге водитель вылетел за пределы проезжей части. Перед этим машина  сбила столб. От удара у легковушки даже вырвало колесо. К счастью, водитель остался жив, его доставили в больницу.

К слову, место, где случилась авария, известно опасным закруглением. Выбирая там небезопасную скорость, водители часто не справляются с управлением. Правда, предполагается, что в этот раз автовладелец просто уснул за рулем. Точные обстоятельства аварии сейчас выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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