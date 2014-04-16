В Беларуси создадут рабочую группу по вопросам хамства мотоциклистов на дорогах

Новости Беларуси. В Беларуси создадут рабочую группу по вопросам хамства на дорогах. Об этом 16 апреля сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси. Там прошло совещание, где обсуждали конкретные меры, которые помогут предотвратить лихачества.

Пристальное внимание уделили нерадивым водителям из числа байкеров. Такая проблема возникла после многочисленных жалоб жильцов, возле домов которых регулярно проводятся ночные нелегальные заезды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальной статистике, в первом квартале года число ДТП с участием мотоциклистов увеличилось в разы. В них погибли 7 человек.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Скорее всего, будет организована рабочая группа, которая подумает, как лучше сделать. Есть такие предложения, к примеру, маяками оснащать мощные мотоциклы, когда ставят их на учет. К чему это делается? Его догнать невозможно, такие мощные мотоциклы на машине особо не догонишь. А с маяком, который нельзя будет снять, езжай хоть на Луну – и там найдем.

Александр Тарасов, руководитель мотоклуба:

Одна из самых основных проблем – это мотоциклисты без водительского удостоверения. Наше пожелание к властям – это, во-первых, увеличить количество школ, которые будут обучать езде на мотоцикле. Во-вторых, пересмотреть план приема экзамена. Мы считаем, что эту проблему надо начинать решать сейчас.