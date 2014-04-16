Прямой эфир

В Беларуси создадут рабочую группу по вопросам хамства мотоциклистов на дорогах

16 апреля 2014 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси создадут рабочую группу по вопросам хамства на дорогах. Об этом 16 апреля сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.  Там прошло совещание, где обсуждали конкретные меры, которые помогут предотвратить лихачества.

Пристальное внимание уделили нерадивым водителям из числа байкеров. Такая проблема возникла после многочисленных жалоб жильцов, возле домов которых регулярно проводятся ночные нелегальные заезды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальной статистике, в первом квартале года число ДТП с участием мотоциклистов увеличилось в разы. В них погибли 7 человек.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Скорее всего, будет организована рабочая группа, которая подумает, как лучше сделать. Есть такие предложения, к примеру, маяками оснащать мощные мотоциклы, когда ставят их на учет. К чему это делается? Его догнать невозможно, такие мощные мотоциклы на машине особо не догонишь. А с маяком, который нельзя будет снять, езжай хоть на Луну – и там найдем.

Александр Тарасов, руководитель мотоклуба:
Одна из самых основных проблем – это мотоциклисты без водительского удостоверения. Наше пожелание к властям – это, во-первых, увеличить количество школ, которые будут обучать езде на мотоцикле. Во-вторых, пересмотреть план приема экзамена. Мы считаем, что эту проблему надо начинать решать сейчас.

# Государственная политика # авто # Александр Конюк # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # Александр Тарасов

Другие новости рубрики

Все новости
В преддверии ЧМ-2014 по хоккею с 25 апреля столичная автоинспекция переходит на усиленный режим работы
15 апреля 2014 18:23

В преддверии ЧМ-2014 по хоккею с 25 апреля столичная автоинспекция переходит на усиленный режим работы

Авария на трассе Минск-Нарочь. Пострадали 3 человека
15 апреля 2014 15:15

Авария на трассе Минск-Нарочь. Пострадали 3 человека

Страшное ДТП на трассе Минск-Гродно. Женщина погибла, ее внуки и невестка госпитализированы
14 апреля 2014 10:49

Страшное ДТП на трассе Минск-Гродно. Женщина погибла, ее внуки и невестка госпитализированы