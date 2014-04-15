В преддверии ЧМ-2014 по хоккею с 25 апреля столичная автоинспекция переходит на усиленный режим работы

Новости Беларуси. Без выходных и праздников. С 25 апреля в преддверии главного спортивного события года столичная автоинспекция переходит на усиленный режим работы. В обеспечении безопасности дорожного движения минским инспекторам будут помогать и коллеги из других регионов страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все патрульные машины уже оборудованы видеорегистраторами, а совсем скоро сотрудники ГАИ примерят и новую униформу. За каждым спортивным объектом будет закреплено определенное количество инспекторов для контроля за условиями движения и парковкой.