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В преддверии ЧМ-2014 по хоккею с 25 апреля столичная автоинспекция переходит на усиленный режим работы

15 апреля 2014 18:23
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Новости Беларуси. Без выходных и праздников. С 25 апреля в преддверии главного спортивного события года столичная автоинспекция переходит на усиленный режим работы. В обеспечении безопасности дорожного движения минским инспекторам будут помогать и коллеги из других регионов страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все патрульные машины уже оборудованы видеорегистраторами, а совсем скоро сотрудники ГАИ примерят и новую униформу. За каждым спортивным объектом будет закреплено определенное количество инспекторов для контроля за условиями движения и парковкой.

# Чемпионат мира по хоккею # авто

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