4 ноября возобновится прямое движение по проспекту Независимости в районе улицы Филимонова в Минске

Новости Беларуси. Ведущая артерия города снова в строю. 4 ноября возобновится прямое движение по проспекту Независимости в районе улицы Филимонова. На время строительства развязки движение на этом промежутке дороги было изменено. В это же время участок улицы Филимонова до улицы Скорины закроется для движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Теперь, чтобы попасть с проспекта Независимости на улицу Филимонова со стороны Уручья, водителям стоит двигаться по улицам Туровского и Скорины. Со стороны центра – по улицам Макаенка и Парниковая. Чтобы разгрузить транспортные потоки, сейчас движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Скорины и Жасминовая.