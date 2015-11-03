Прямой эфир

4 ноября возобновится прямое движение по проспекту Независимости в районе улицы Филимонова в Минске

03 ноября 2015 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ведущая артерия города снова в строю. 4 ноября возобновится прямое движение по проспекту Независимости в районе улицы Филимонова. На время строительства развязки движение на этом промежутке дороги было изменено. В это же время участок улицы Филимонова до улицы Скорины закроется для движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Теперь, чтобы попасть с проспекта Независимости на улицу Филимонова со стороны Уручья, водителям стоит двигаться по улицам Туровского и Скорины. Со стороны центра – по улицам Макаенка и Парниковая. Чтобы разгрузить транспортные потоки, сейчас движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Скорины и Жасминовая.

# Дорожное движение # авто # Татьяна Харлинская

Другие новости рубрики

Все новости
Первый в Минской области пешеходный переход на солнечных батареях появился в Жодино
03 ноября 2015 14:20

Первый в Минской области пешеходный переход на солнечных батареях появился в Жодино

В Минске появились бесконтактные автомойки
02 ноября 2015 10:06

В Минске появились бесконтактные автомойки

В Гомеле впервые на республиканском уровне 30 октября выбирали главную «Автоледи» Беларуси
30 октября 2015 15:54

В Гомеле впервые на республиканском уровне 30 октября выбирали главную «Автоледи» Беларуси