В Минске возобновилось прямое движение по проспекту Независимости в районе Национальной библиотеки

Новости Беларуси. В Минске возобновилось прямое движение по проспекту Независимости. 4 ноября столичный транспорт начал курсировать на участке в районе Национальной библиотеки.

А вот улицу Филимонова от проспекта Независимости до улицы Франциска Скорины закрыли. Здесь продолжается строительство многоуровневой дорожной развязки, которая станет частью крупного делового и общественного комплекса столицы. В этот масштабный проект в восточной части города инвестирует российская энергетическая компания. Комплекс будет включать в себя гостиницу, спортивный, медицинский, детский, бизнес-центры и другие объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Мы старались максимально уменьшить сроки строительства развязки. Главным было в этом году открыть первый этап. Мы сейчас работаем над строительством первого кольца. Там планируется строительство еще трех развязок и двух железнодорожных путепроводов на протяжении трех ближайших лет. Поэтому мы уже в начале следующего года начнем строительство развязок на проспекте Дзержинского.