Прямой эфир

Первый в Минской области пешеходный переход на солнечных батареях появился в Жодино

03 ноября 2015 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый в области пешеходный переход на солнечных батареях появился в Жодино. Рядом с дорожными знаками установлены стойки с датчиками движения, реагирующими на пешехода любого возраста. Как только человек подходит к переходу, вместе с датчиком воспламеняются и огоньки вдоль «зебре». Таким образом движение пешехода будет более безопасным в темное время суток. Сама установка потребляет минимум электроэнергии и имеет длительный срок эксплуатации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Рачевский, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Жодинского городского отдела внутренних дел:
В Жодино в темное время суток на данном участке дороги происходит большое количество движений пешеходов. Было предложено городским властям установить инновационную технологию в организацию дорожного движения, современный интересный подход, который будет привлекать внимание водителей, подъезжающих к пешеходному переходу, а также где-то заинтересовывать пешеходов перейти именно по пешеходному переходу со светящимися огоньками. Положительный эффект со временем это даст.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Государственная политика # авто # Андрей Рачевский

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске появились бесконтактные автомойки
02 ноября 2015 10:06

В Минске появились бесконтактные автомойки

В Гомеле впервые на республиканском уровне 30 октября выбирали главную «Автоледи» Беларуси
30 октября 2015 15:54

В Гомеле впервые на республиканском уровне 30 октября выбирали главную «Автоледи» Беларуси

В Климовичах грузовой поезд протаранил Audi, 46-летний водитель погиб
29 октября 2015 15:51

В Климовичах грузовой поезд протаранил Audi, 46-летний водитель погиб