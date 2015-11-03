Первый в Минской области пешеходный переход на солнечных батареях появился в Жодино

Новости Беларуси. Первый в области пешеходный переход на солнечных батареях появился в Жодино. Рядом с дорожными знаками установлены стойки с датчиками движения, реагирующими на пешехода любого возраста. Как только человек подходит к переходу, вместе с датчиком воспламеняются и огоньки вдоль «зебре». Таким образом движение пешехода будет более безопасным в темное время суток. Сама установка потребляет минимум электроэнергии и имеет длительный срок эксплуатации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Рачевский, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Жодинского городского отдела внутренних дел:

В Жодино в темное время суток на данном участке дороги происходит большое количество движений пешеходов. Было предложено городским властям установить инновационную технологию в организацию дорожного движения, современный интересный подход, который будет привлекать внимание водителей, подъезжающих к пешеходному переходу, а также где-то заинтересовывать пешеходов перейти именно по пешеходному переходу со светящимися огоньками. Положительный эффект со временем это даст.