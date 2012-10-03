22-летний водитель на Audi врезался в автобус с рабочими под Витебском: 12 человек в больнице, 1 прооперирован

Новости Беларуси. Авария произошла сегодня около половины восьмого утра на дороге возле деревни Королевичи в 4 километрах от Сенно. В фургон, который перевозил рабочих, врезался легковой автомобиль, водитель которого (1990 г. р.) совершал обгон. Обе машины оказались в кювете. Па факту ДТП идет разбирательство.

12 человек были госпитализированы. Трое находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести. Водитель легковушки не пострадал.

Иван Барановский, и.о. заведующего хирургическим отделением Сенненской центральной районной больницы:

Все больные утром в количестве 12 человек были госпитализированы, обследованы. 2 пациентов находятся в отделении реанимации, жизни их ничего не угрожает, находятся под наблюдением. Один крайне тяжелый пациент прооперирован с открытой черепно-мозговой травмой. Состояние его крайне тяжелое. Все остальные госпитализированы в хирургическое отделение.

Для оказания помощи в Сенно оперативно прибыла бригада из 10 витебских специалистов. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Выписка тех, кто получил незначительные травмы, начнется завтра, пока же всем пострадавшим оказывается помимо медицинской и психологическая помощь, так как люди находятся в шоковом состоянии.

Напомним, 21 сентября в деревне Литвиново Осиповичского района горел пассажирский автобус. Семеро пассажиров и водитель самостоятельно покинули салон транспортного средства. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание произошло в момент, когда водитель развозил работников предприятия по домам. Основная версия случившегося – короткое замыкание электропроводки автобуса.