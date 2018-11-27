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В Витебске горел городской автобус

27 ноября 2018 15:44
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Новости Беларуси. В Витебске загорелся городской автобус.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось днем двадцать седьмого ноября.

На одной из остановок по улице Чкалова загорелся автобус, следующий по маршруту №14.

В Витебске горел городской автобус-1

Фото: vk.com/typical_vitebsk

Задымление заметил водитель, который доехал до ближайшей остановки, открыл двери транспортного средства и выпустил пассажиров.

Водитель сам стал тушить огонь в моторном отсеке. Вскоре приехали спасатели.

Пострадавших нет.

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# Пожар # происшествия

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