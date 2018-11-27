В Витебске горел городской автобус

На одной из остановок по улице Чкалова загорелся автобус, следующий по маршруту №14.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось днем двадцать седьмого ноября.

Новости Беларуси. В Витебске загорелся городской автобус.

Задымление заметил водитель, который доехал до ближайшей остановки, открыл двери транспортного средства и выпустил пассажиров.

Водитель сам стал тушить огонь в моторном отсеке. Вскоре приехали спасатели.

Пострадавших нет.