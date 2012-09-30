Под Минском семья из четырёх человек погибла по вине неопытного водителя

Новости Беларуси. ДТП на 32-м километре автотрассы Минск-Молодечно-Нарочь вблизи деревни Горошки Минского района произошло 29 сентября.

Виновником трагедии оказался 21-летний молодой человек, несколько месяцев назад он получил права. Управляя автомобилем «Альфа Ромео», при маневре обгона он задел по касательной попутную легковушку «Рено Лагуна». Вследствие чего автомобиль с неопытным водителем вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение со встречной машиной «Ауди».



В результате столкновения погибла семья из четырёх человек, находившаяся в автомобиле «Ауди»: 53-летний водитель погиб на месте, его дочь и 6-летняя внучка скончались в Минской областной клинической больнице. Смерть четвертого пассажира (зятя) была зафиксирована утром 30 сентября.

В отношении водителя «Альфа Ромео» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного Кодекса РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В соответствии со статьёй молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в результате аварии под Брестом, которая произошла в начале сентября, погибли пятеро молодых людей. На втором километре трассы Песчатка – Каменец – Шерешево автомобиль BMW, в котором находилось шесть человек, вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пятеро пассажиров, находившихся в автомобиле, погибли. Четверых из них выбросило из машины. Девушку из салона автомобили спасатели извлекли с помощью специальных инструментов. В больнице девушка скончалась.