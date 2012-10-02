На трассе Минск-Гомель пьяного водителя остановили выстрелами

Новости Беларуси. Преследование автомобиля, водитель которого не подчинился требованиям об остановке, велось на трассе Минск-Гомель в пятницу 27 сентября. Как сообщает пресс-служба ГАИ Гомельской области, чтобы остановить машину, инспекторам пришлось стрелять по колесам.

В 13:00 от участкового поступила информация о том, что в деревне Поболово (Рогачевский район) 24-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения управляет автомобилем ВАЗ. Получив информацию, экипаж ГАИ выехал на место происшествия. Через некоторое время машина была замечена возле магазина в деревне Остров того же района.

С помощью громкоговорящего устройства водителя просили остановиться, но тот игнорировал все призывы и на большой скорости выехал на трассу Минск-Гомель. Оказавшись на трассе, пьяный мужчина создал реальную угрозу другим участникам движения. Тогда инспекторы ГАИ приняли решение об использовании табельного оружия.

Предупредив (через громкоговоритель) водителя об использовании оружия, инспектор из табельного пистолета произвел один предупредительный выстрел в воздух, после чего дважды выстрелил в заднее левое колесо авто. Нетрезвый водитель на закруглении дороги вправо не справился с управлением и съехал в кювет.

Как выяснилось, кроме водителя, в автомобиле находились еще три пассажира. Они не пострадали, а при задержании даже оказали сопротивление.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение требований сотрудника милиции об остановке составлены административные протоколы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.363 «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок».

Напомним, погоня за экс-зеком, отсидевшим за убийство, закончилась для патруля ГАИ аварией. Около 4.30 утра 22 августа в Октябрьском районе Минска водитель легковушки не остановился по требованию инспекторов ГАИ и бросился наутек. Началась погоня. Вскоре к ней присоединился патруль ДПС Московского района. Водитель одной из машин ГАИ не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Инспекторов ГАИ в тяжелом состоянии госпитализировали. Одному из пострадавших пришлось ампутировать ногу, у второго многочисленные переломы и черепно-мозговая травма.