38-летний минчанин разбил машину женщине, которая не захотела с ним познакомиться

Новости Беларуси. Возвращаясь после застолья, 38-летний торговый агент одного из столичных предприятий проходил по переулку Клумова и увидел, как на него движется машина, за рулем которой – женщина. Мужчина сразу же захотел познакомиться.



Остановившись перед капотом авто, мужчина стал говорить женщине комплименты. Однако она инициативу не поддержала и попросила незнакомца уйти с дороги. После того, как автомобиль припарковался, мужчина попытался возобновить беседу: предложил поднести сумки до квартиры.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Через час дама вместе с супругом собралась на авто съездить в магазин. Там их и поджидал неприятный сюрприз: лобовое стекло автомобиля было полностью разбито, а стеклоочистители были вырваны и лежали на земле. Естественно, что хозяева пострадавшего транспортного средства сразу же обратились в милицию, после чего дама решила сесть в машину. Одновременно с ней в салон легковушки присел и … недавний несостоявшийся ухажер.

Как выяснилось, обиженный мужчина ногами выбил лобовое стекло, а сам решил дождаться строптивую владелицу авто и познакомиться с ней поближе. Вместо общения с дамой кавалеру пришлось пообщаться с сотрудниками милиции, которые прибыли на место происшествия.

По словам старшего следователя Партизанского (г. Минска) отдела Следственного комитета Республики Беларусь Оксаны Фурс, такой нестандартный подход к завоеванию женского внимания обернулся для задержанного возбуждением уголовного дела за хулиганство. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.