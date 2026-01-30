От идеи до выхода в эфир – рассказываем, как создают новости для ТВ

В сердце любого канала его новостная служба. Эти люди держат руку на пульсе времени. В сотни глаз следят за миром через мониторы, десятки рук ловят, фильтруют и отливают в текст летящие со всех сторон факты. Здесь нет права на паузу и ошибку. Каждое слово здесь – это щепетильная работа целой команды от корреспондента в поле до выпускающего редактора, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Екатерина Забенько, телеведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Сердце, мозг, душа, наверное, каждого телеканала – это новости. Очень много сил, не скажу, что все, но очень много сил телеканала работают непосредственно на информационные выпуски. Огромное количество машин, журналистов, операторов, режиссеров, видеоинженеров именно работают на новостные выпуски. У нас целая дирекция информационного вещания существует. Конечно, мы уделяем этому огромное внимание. То есть для нас в приоритете, чтобы ни один фейк не проскочил. У нас, конечно, фильтр мощнейший.