«Не оставит равнодушным ни одного зрителя!» О чем будет сериал «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

В Минске стартовали съемки телевизионного художественного фильма «Голос сердца». Психологическая мелодрама с элементами детективного триллера, звездный актерский состав и сюжет, от которого захватывает дух. О том, как на экране рождается магия, поговорили с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение» и Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов, продюсер. Как выбирался жанр сериала? Ольга Бурлакова, ведущая:

Почему все-таки был выбран такой жанр необычный: психологическая мелодрама с элементами детективного триллера?

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Наш сериал будет выходить на платформе «РТР-Беларусь». Преимущественно женщины смотрят «РТР-Беларусь». Судя по рейтингам телеизмерителей, мы видим, что этот жанр очень востребован у нашей телевизионной аудитории. Этот жанр востребован для широкой телевизионной аудитории, поэтому мы решили на нем остановиться. Но прежде чем мы решили на нем остановиться, когда поступило такое предложение от нашего главы государства, когда было совещание на «Беларусьфильме», именно чтобы телеканалы также подключились к производству телесериалов, мы рассмотрели очень большое количество синопсисов на различные жанры, на различные темы. Больше 30 точно потом предоставили нашему художественному совету. Методом отбора серьезного выбрали как раз таки «Голос сердца», этот жанр, такой сценарий. Мы работаем вместе с «Беларусьфильмом». Так как у телеканала не хватало достаточно именно продюсерского опыта, то мы объявляли тендер на выбор продюсерской компании, которая нам поможет с производством телесериала. И компания, где Евгений генеральный продюсер, пришла к нам на канал с хорошим предложением. Мы вместе начинаем снимать сериал.

В чем уникальность этого проекта? Мнение Евгения Арендаревича Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов, продюсер:

Канал СТВ задает сейчас планочку камертон-звучания телевизионного кинематографа нашей страны. Ежели говорить про этот проект, то он уникален тем, что раскрывает правду человеческой души. Это настоящий фильм для людей, про людей и снятый людьми. Если говорить о его глубинном содержании, то он не оставит равнодушным ни одного зрителя. Потому что там есть действительно глубокие смыслы. И для нас, как для Союза кинематографистов, как и для продюсерской компании, очень важно быть рядом вместе с лидерами нашей отечественной телеиндустрии, с телевизионным каналом СТВ. Если говорить про непосредственно этот проект, он уникален тем, что это работа белорусской команды, это большие профессионалы, ведь очень знаковые фильмы снимаются здесь нашими силами, нашими мощностями. У нас есть для этого все слагаемые успехи. И опыт, и возможности, замечательные локации. И очень важно то, что именно в белорусском кино мы будем показывать не только, например, глубинку Российской Федерации, как это бывает, а наши красоты. Это больше возможности для туристического потока, для показа тех красот и той жизни наших соотечественников, наших белорусов. Фильм об отношениях, фильм на самом деле о любви. Фильм об истинных наших ценностях. Юлия Крыницкая:

Я бы сказала о любви в широком понимании. Не только между мужчиной и женщиной. От родителей к детям, а также любви к малой родине.