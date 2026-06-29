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Как продвигаются съемки сериала СТВ «Голоc сердца» – пообщались с режиссером и оператором

29 июня 2026 10:57
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Мы уже рассказывали о старте съемок психологического детектива «Голоc сердца» – первого художественного сериала собственного производства СТВ. И сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь те, кто воплощает замысел в кадре. 

В гостях – Валентина Власова, режиссер-постановщик и автор сценария, а также оператор Кирилл Спиранский. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, как продвигаются съемки. Для всей страны это очень знаковый проект и первый для нашего телеканала. Мы пишем киноисторию нашей страны. Как идет процесс? 

Как продвигаются съемки сериала СТВ «Голоc сердца» – пообщались с режиссером и оператором-2

Валентина Власова, режиссер-постановщик, автор сценария:
Процесс идет с удовольствием. Есть предубеждение у многих наших коллег, что настоящее большое кино получается, когда ты много страдаешь. Нужно сопротивляться обстоятельствам, мучиться, и из этого мучения рождается кино. Я считаю, что все ровно наоборот. Редко, когда ты страдаешь, получается на экране легко, лирично и атмосферно. Мне кажется, что мы это делаем в прекрасных объектах. Атмосферно, просторно, красиво. 

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # Кино # ЗАО «Столичное телевидение»

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