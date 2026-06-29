Как продвигаются съемки сериала СТВ «Голоc сердца» – пообщались с режиссером и оператором

Мы уже рассказывали о старте съемок психологического детектива «Голоc сердца» – первого художественного сериала собственного производства СТВ. И сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь те, кто воплощает замысел в кадре.

В гостях – Валентина Власова, режиссер-постановщик и автор сценария, а также оператор Кирилл Спиранский.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, как продвигаются съемки. Для всей страны это очень знаковый проект и первый для нашего телеканала. Мы пишем киноисторию нашей страны. Как идет процесс?