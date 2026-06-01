Белорусские спасатели ликвидировали загорание на территории предприятия в Минске

Загорание на одном из предприятий в Минске ликвидировано, об это информирует официальный Telegram-канал МЧС Беларуси.

ЧП произошло в здании по проспекту Победителей.

Предварительно сообщает о загорании вторичного сырья (пенополипропилена) в металлическом складском здании. Технологический процесс нарушен не был.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства загорания устанавливаются.

Соболенко сразится с Осакой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Фото: скриншот видео в Telegram-канале МЧС Беларуси