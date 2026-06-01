В Беларуси полностью завершен сев яровых культур, гречихи, проса, картофеля и овощей. Сейчас аграрии заняты заготовкой зеленых кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минсельхозпрода, скошено трав первым укосом 479 тысяч гектаров, что составляет 34% от плана. В стране заготовлено сенажа более 2 миллионов тонн или 15% от запланированного объема. Также уже есть 163 тысячи тонн силоса.