Прямой эфир

Что происходит в частных ветклиниках Беларуси – обсудят в ток-шоу «По существу»

01 июня 2026 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ветеринарный ответ. Что происходит в частных ветклиниках страны? Как готовятся пройти лицензирование те, кто лечит домашних животных? И что в целом с подготовкой кадров? Почему в ветеринарном деле есть нюансы?

1 июня на площадке ток-шоу «По существу» обсудим звериный вопрос.

Что происходит в частных ветклиниках Беларуси – обсудят в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале ютуб. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 1 июня в 18.30.

# Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси полностью завершен сев яровых культур, гречихи, проса, картофеля и овощей
01 июня 2026 07:59

В Беларуси полностью завершен сев яровых культур, гречихи, проса, картофеля и овощей

В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ
01 июня 2026 07:45

В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ

Большой театр Беларуси провел акцию «Волшебный мир театра для детей и про детей»
01 июня 2026 07:39

Большой театр Беларуси провел акцию «Волшебный мир театра для детей и про детей»