Что происходит в частных ветклиниках Беларуси – обсудят в ток-шоу «По существу»

Ветеринарный ответ. Что происходит в частных ветклиниках страны? Как готовятся пройти лицензирование те, кто лечит домашних животных? И что в целом с подготовкой кадров? Почему в ветеринарном деле есть нюансы?

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