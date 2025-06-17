Школьники из 15 стран примут участие в культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти»
Путешествие, объединяющее поколения. Меньше недели до старта культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти». В 2025 году состав будет курсировать уже в четвертый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, торжественное открытие состоится в Брестской крепости, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
В 2025 году количество юных пассажиров останется неизменным – участие примут 200 школьников. Строгий отбор пришлось пройти белорусской делегации. 40 ребят определены по итогам конкурса «Я патриот своей страны». Его организаторы получили 9 тысяч работ. С каждым годом география участников проекта расширяется.
Первыми пассажирами «Поезда Памяти» стали белорусские и российские школьники. В 2024 году к ним присоединились ребята из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В 2025 году проект объединит представителей 15 стран бывшего Советского Союза. Каждый новый день они будут встречать в новом городе. Программа для участников обещает быть насыщенной и разнообразной. Школьники смогут участвовать в мероприятиях патриотической направленности, культурных и развлекательных акциях, а также посетить промышленные объекты.
Виктор Филипенко, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Безусловно, особенностью этого года являются мероприятия, которые посвящены 80-летию Великой Победы в годы Великой Отечественной войны. Региональными организаторами предусмотрены очень интересные варианты тематических программ, которые позволят ребятам действительно проникнуться данной тематикой и поделиться той необходимой информацией, той знаковой информацией, которую участники акции смогут увезти с собой и надолго вспоминать в будущем эти приятные моменты нахождения как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации.
В путешествие ребята отправятся на двухэтажном круизном поезде. Каждому участнику проекта будет предоставлена специальная экипировка, разработанная ведущими предприятиями беллегпрома. Это не только удобно, но и символично – куртки, джемперы и бейсболки с логотипом «Поезда Памяти» станут частью исторического путешествия. Сопровождать ребят будут опытные педагоги.
Екатерина Воронкова, педагог-организатор гимназии № 30 Минска имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина:
Я очень хочу поработать с ребятами из разных городов, из разных стран. Это будет очень интересный опыт, и мне очень-очень хочется. Я думаю, что мы подружимся и будет классно. И мы будем петь, танцевать, веселиться, знакомиться, играть. Скучно точно не будет.
Напомним, что образовательный проект «Поезд Памяти» был запущен в 2022 году, по инициативе руководителей верхних палат парламентов России и Беларуси Валентиной Матвиенко и Натальей Кочановой. Основная цель акции – сплочение молодежи разных стран и сохранение исторической памяти.