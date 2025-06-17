Школьники из 15 стран примут участие в культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти»

Путешествие, объединяющее поколения. Меньше недели до старта культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти». В 2025 году состав будет курсировать уже в четвертый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, торжественное открытие состоится в Брестской крепости, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 2025 году количество юных пассажиров останется неизменным – участие примут 200 школьников. Строгий отбор пришлось пройти белорусской делегации. 40 ребят определены по итогам конкурса «Я патриот своей страны». Его организаторы получили 9 тысяч работ. С каждым годом география участников проекта расширяется.

Первыми пассажирами «Поезда Памяти» стали белорусские и российские школьники. В 2024 году к ним присоединились ребята из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В 2025 году проект объединит представителей 15 стран бывшего Советского Союза. Каждый новый день они будут встречать в новом городе. Программа для участников обещает быть насыщенной и разнообразной. Школьники смогут участвовать в мероприятиях патриотической направленности, культурных и развлекательных акциях, а также посетить промышленные объекты.

Виктор Филипенко, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Безусловно, особенностью этого года являются мероприятия, которые посвящены 80-летию Великой Победы в годы Великой Отечественной войны. Региональными организаторами предусмотрены очень интересные варианты тематических программ, которые позволят ребятам действительно проникнуться данной тематикой и поделиться той необходимой информацией, той знаковой информацией, которую участники акции смогут увезти с собой и надолго вспоминать в будущем эти приятные моменты нахождения как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации. В путешествие ребята отправятся на двухэтажном круизном поезде. Каждому участнику проекта будет предоставлена специальная экипировка, разработанная ведущими предприятиями беллегпрома. Это не только удобно, но и символично – куртки, джемперы и бейсболки с логотипом «Поезда Памяти» станут частью исторического путешествия. Сопровождать ребят будут опытные педагоги.