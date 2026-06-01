В немецком Нюрнберге полиция задержала выходца из Сирии по делу о домогательствах

В немецком Нюрнберге полиция задержала выходца из Сирии. Его подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации следствия, преступление произошло в квартире задержанного, где он также дал пострадавшей сильнодействующее обезболивающее. Расследование началось после серии сообщений о насилии в районе главного вокзала. Жертвами становились девочки и молодые женщины. В полиции не исключают, что несовершеннолетним могли сбывать наркотики. Для раскрытия всех эпизодов правоохранители создали специальную следственную группу.