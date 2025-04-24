Парламентарии проинспектировали советы ТОСов Минска

Проверить реализацию закона на практике. Представители комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания посетили Советы территориального общественного самоуправления Минска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания парламентариев то, как реализуются на практике новации именного закона о местном управлении и самоуправлении.

Окружные советы территориального общественного самоуправления пока есть только в столице. Они не просто помогают горожанам решать вопросы, связанные с капитальным ремонтом домов и благоустройством дворов. Одно из предназначений совета ТОС – оказывать содействие в формировании гражданских инициатив. Например, создание велопарковки или комплекса тренажеров во дворе. На реализацию таких проектов предусмотрено и бюджетное финансирование.

Николай Крюков, член окружного совета территориального общественного самоуправления по Охотскому избирательному округу № 3 Минска: В Заводском районе подобрано 8 гражданских инициатив. Из них две гражданские инициативы – это оборудование детских игровых площадок. Они находятся на стадии реализации. Это по улице Голодеда, 57 и улица Нестерова, 92. 6 гражданских инициатив находятся в резерве.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Внимание заслуживает опыт Минска по стимулированию работы помощников депутатов, которые одновременно являются помощниками руководителей окружных советов. Это очень хороший опыт, но его возможно распространить и на всю республику. И здесь встает второй вопрос о стимулировании этих самих руководителей.

По словам депутатов, в будущем возможно появление окружных советов территориального общественного самоуправления и в регионах. В создании комфортной городской среды без участия жителей не обойтись. И любая полезная инициатива здесь – не наказуема.