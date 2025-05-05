Молодёжный совет при Палате представителей начал работу

Чтобы не повторять ошибок прошлого, нужно доносить правду о Великой Отечественной войне. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко заявил во время третьих парламентских чтений. На этот раз дискуссия посвящена освобождению стран Восточной Европы от нацизма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 лет назад в эти дни уже пал Берлин. Войска Красной армии шли в Прагу, чтобы освободить чехословацкий народ. Тем не менее сегодня многие европейские политики, к сожалению, забыли о подвиге, который совершили советские солдаты и подпольщики – сносятся памятники героям, не проводятся праздничные мероприятия. В рамках просветительского проекта состоялся просмотр документального фильма об освобождении Восточной Европы. Вспоминали участники чтений и о творчестве писателей-фронтовиков, которое находило горячий отклик в сердцах военных и тружеников тыла, вдохновляло на героические поступки, вселяло уверенность в Победе. Прозвучали стихи о войне, авторами которых являются современные поэты – члены Союза писателей Беларуси.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Союза писателей Беларуси:

Журналісты, літаратары знаходзіліся таксама на перадавой у час баявых дзеянняў у Вялікай Айчыннай вайны. Многія выдатныя творы нарадзіліся ў той час. Трэба адзначыць, што сучаснікі, паэты, празаікі беларускія, таксама ўдзяляюць гэтаму пытанню вельмі вялікую ўвагу. І вось сённяшнія парламенцкія чытанні паказалі, што сучаснікі таксама хвалююцца тэмай Вялікай Айчыннай вайны і апіваюць яе ў сваіх творах. Сегодня в Доме правительства также начал свою работу Молодежный совет при Палате представителей Национального собрания. В его составе как студенческая, так и работающая молодежь – всего 110 человек. Каждый под чутким руководством опытного наставника. Так, во время первого заседания были обозначены основные направления деятельности совета, утвержден регламент, избраны председатель и заместители, а также составы комиссий и президиума Молодежного совета.

В преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне молодые люди также почтили подвиг тех, кто отдал жизни ради нашей свободы и независимости. Вместе со старшими коллегами члены Молодежного совета возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».