Семеняко: ШОС и БРИКС строятся на новых подходах, когда все решения принимаются консенсусом

Эффект международного сложения и геополитического умножения в полной мере почувствует Минск. Теперь официально Беларусь стала партнером БРИКС. Как известно, Александр Лукашенко 5 ноября подписал письмо в адрес Президента России о готовности нашей страны подключиться к этому объединению в качестве партнера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел во время встречи с послом России передал документ дипломату. Это открывает новую главу сотрудничества со странами глобального межгосударственного объединения. На саммите БРИКС в Казани Александр Лукашенко обозначил четыре направления, в реализации которых Беларусь может сыграть определенную роль в БРИКС. Тогда белорусский лидер назвал его сообществом будущего, способным сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства. Эксперты отмечают, в современном мире БРИКС является одним из центров многополярного геополитического мироустройства. Поэтому партнерство в этой организации будет обусловлено взаимным уважением суверенитетов и интересов.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Участие в международных объединениях, которые создаются, прежде всего, чтобы обеспечить их участникам безопасность, чтобы обеспечить равные условия, права при взаимной торговле, взаимном общении, передвижении граждан. Такое участие можно только приветствовать. Самое главное то, что такие объединения, как ШОС и БРИКС, строятся на качественно новых подходах, когда все решения принимаются консенсусом, когда нет кого-то главного, кто диктует свою политику другим государствам.

Статус страны-партнера предусматривает постоянное участие в специальных сессиях саммитов и встречах министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня. Например, по тематике торговли, национальной безопасности и форум парламентариев. Также партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, усиливая голос объединения в международных делах.