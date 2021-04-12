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Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Почему программу стоит услышать каждому, рассказывают его ведущие

12 апреля 2021 10:25
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Простой разговор о важном. С понедельника по пятницу на «Альфа Радио» выходит общественно-политическое ток-шоу «Будни». В каждом выпуске обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. 

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущие ток-шоу «Будни»: Вадим Шепет и Алена Родовская

В чем особенность ток-шоу «Будни»? 

Вадим Шепет, ведущий ток-шоу «Будни»: 
Проект такой эксклюзивный на данном этапе в нашей стране, потому что мы попытались традиционное утреннее шоу, которое все привыкли слушать на радио, вещи, которые незыблемы гороскоп, прогноз погоды, какие-то рубрики то, что мы привыкли слышать каждое утро на многих радиостанциях, все-таки разбавить мнениями экспертов, значимых людей в нашем государстве и мнениями, к которым, мы надеемся, будут прислушиваться. 

Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Почему программу стоит услышать каждому, рассказывают его ведущие -1

Какие у вас дальнейшие планы развития проекта? 

Алена Родовская, ведущая ток-шоу «Будни»: 
Я мечтаю, чтобы «Альфа Радио» стало полностью информационным. Очень много экспертов, умных людей заговорили в ток-шоу. Если сейчас все сделать правильно, то мы станем хедлайнерами. 

Полное интервью смотрите в данном видеоматериале

# СМИ Беларуси # общество # Вадим Шепет # Алена Родовская # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Фотофакт

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