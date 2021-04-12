Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Почему программу стоит услышать каждому, рассказывают его ведущие

Простой разговор о важном. С понедельника по пятницу на «Альфа Радио» выходит общественно-политическое ток-шоу «Будни». В каждом выпуске обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущие ток-шоу «Будни»: Вадим Шепет и Алена Родовская.

В чем особенность ток-шоу «Будни»?

Вадим Шепет, ведущий ток-шоу «Будни»:

Проект – такой эксклюзивный на данном этапе в нашей стране, потому что мы попытались традиционное утреннее шоу, которое все привыкли слушать на радио, вещи, которые незыблемы – гороскоп, прогноз погоды, какие-то рубрики – то, что мы привыкли слышать каждое утро на многих радиостанциях, все-таки разбавить мнениями экспертов, значимых людей в нашем государстве и мнениями, к которым, мы надеемся, будут прислушиваться.