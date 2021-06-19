Работать над речью и быть эрудированным. Что нужно знать человеку, который хочет стать радиоведущим?
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к радиоведущему Вадиму Шепету.
Вадим Шепет – теле- и радиоведущий, шоумен, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня».
Влада Родовская:
Как началось ваше знакомство с радио?
Вадим Шепет, теле- и радиоведущий:
Ну, как и у всех, наверное, детей советского периода – с радиоприемника. У папы был радиоприемник, «ВЭФ», по-моему, он назывался. Отец просто был фанатом радио, слушал его круглосуточно, ежедневно, ежечасно, проводил с ним огромное количество времени. Где бы мы ни находились, всегда был радиоприемник рядышком. Можно сказать, что с этого момента и есть мое знакомство с радио в проявлении его как такового.
Влада Родовская:
Какие профессиональные секреты вы открыли для себя во время работы на радио?
Вадим Шепет:
Профессиональных секретов огромное количество, но самый главный секрет, который с годами я понял, что работа на радио – это не так легко, как кажется. Потому что всегда казалось, что радиоведущий – это легкая, воздушная профессия, человек сидит в студии, а в студии летают единороги, все хорошо, все мирно, замечательно. К сожалению либо к счастью, это достаточно серьезная работа, она требует очень большой подготовки. Поэтому это главный секрет, который, я когда на радио попал, для себя приоткрыл, – на радио работать не так просто.
Влада Родовская:
Какие ляпы, курьезы случались в вашей профессии?
Вадим Шепет:
Огромное количество, всякое было. Оговорки в названии исполнителя, оговорки в принципе в эфире, оговорки со сложными словами. Были ситуации, когда прямо во время прямого эфира (нельзя это делать, но пьем чай) что-то у тебя разливается. Были моменты, когда ты забываешь выключать микрофон и что-то договариваешь. Оговорки, которые были, их, к сожалению, сейчас повторить нельзя, они не особо корректные. Но это жизнь, это нормальная история, это живой прямой эфир.
Влада Родовская:
Бытует мнение, что ведущие за долгие годы работы выговариваются. А как находить темы и вдохновение?
Вадим Шепет:
Вопрос хороший, важный. Да, есть профессиональное выгорание у ведущего, говорят, что выговаривается. Самое главное – работать в разных форматах, мое мнение. Очень тяжело работать всю жизнь в одном утреннем шоу на одной радиостанции, поэтому нужно искать новые направления. В моей жизни, наверное, и случилось бы такое выгорание, если бы мы на «Альфа Радио» не перешли в общественно-политический формат. Для меня это новый этап, новая интересная веха, и ты уже по-другому начинаешь говорить, используешь другие слова, другие фразы. Если хочешь, чтобы ты оставался в форме долгое время, меняй форматы, меняй программы, меняй стиль подачи, – только тогда ты сможешь себя сохранить.
Влада Родовская:
Как вы относитесь к радио в интернете? Сможет ли оно заменить FM?
Вадим Шепет:
Наверное, сможет, но не скоро. Есть очень хорошее выражение: на наш век хватит. FM-радио будет всегда, до того момента, когда все цифровые приемники не появятся в каждом автомобиле. Я думаю, что на данном этапе это сделать даже технически сложно, есть автомобили, которые выпущены в 2000-х, в них даже невозможно поставить «цифру», невозможно поставить онлайн-радио. На данном этапе они будут сосуществовать, идти рядышком, параллельно, развиваться параллельно. FM будет жить, FM просто будет другим, будет меняться, будет меняться контент на FM-радиостанциях, но он будет жить, я в это верю.
Влада Родовская:
Как вы готовитесь к эфиру?
Вадим Шепет:
Скрупулезно. Смотря что ведет ведущий. Я веду несколько проектов. Есть проект, который касается музыки, это хит-парад. Понятно, что ты в течение недели мониторишь все музыкальные новости, ты знаешь список артистов, которые у тебя есть в хит-параде, ты за ними следишь в пабликах и в мессенджерах, собираешь какую-то информацию. Затем уже в общий большой пласт информации собираешь, зачитываешь в эфире, вычитываешь и работаешь. Второй момент: если ты готовишься к общественно-политическим программам, ты готовишься более стремительно. Поздно вечером ты садишься, смотришь всю информационную повестку, выделяешь самое главное и уже с этим идешь на эфир. Подготовка: пишутся тезисы, вопросы готовятся для гостя любого, любой ведущий, который себя уважает, всегда это будет делать. Подготовка серьезная. Есть три правила хорошего радиоэфира: подготовка, подготовка, подготовка.
Влада Родовская:
Как вы работаете с голосом? Как его развивать и как его сохранить?
Вадим Шепет:
Как его развить – есть серьезные методички, комплексы, это называется работа с артикуляционными базами, работа с артикуляцией. Есть люди, у которых от природы есть задел. Есть люди, которые, даже не работая радиоведущими, обладают шикарным голосом. Есть люди, у которых есть задатки, но нужно их развивать. Поэтому, во-первых, работа с артикуляцией – это достаточно сложный период. Ежедневные эфиры тоже хорошо голос ставят, это точно. Ну а сохранить… Если вы будете владеть речевым аппаратом, то, как правило, голос работает долго и без каких-то последствий, он не теряется. Если вы через 10-15 минут вашего нахождения в эфире что-то со связками испытываете (дискомфорт), значит, вы просто не ставите правильно свой речевой аппарат, нужно над этим работать.
Влада Родовская:
Многие люди расстраиваются, когда слышат свой голос в записи, не нравится. Как этого избежать?
Вадим Шепет:
Нравится, не нравится – это, на мой взгляд, вообще никого не интересует. Есть какие-то профессиональные вещи, которые ведущий обязан учитывать, соблюдать. Слушать себя нужно. Если ты начнешь себя слушать и скажешь «вау, я гений» – все, можешь собирать вещи и уходить с радиостанции, потому что, как правило, эти люди плохо заканчивают в эфире. Но слушать какие-то ошибки, какие-то свои ляпы, какие-то свои оговорки, какая-то работа над дикцией, над артикуляцией, над тембром – нужно обязательно. Не должен голос нравиться, мне тоже мой голос не нравится, но я вообще на это не обращаю внимания, просто выслушиваю и правлю: там вот эта буква не так звучит, здесь слово неправильно сказал, здесь я термин, здесь ударение. Поэтому обязательно нужно выслушивать и не обращать внимания – нравится, не нравится.
Влада Родовская:
В чем плюсы и минусы работы ведущим?
Вадим Шепет:
Это работа для людей, которые к этому созданы, и для людей, у которых такое призвание. Плюсы. Нормальный график. Как правило, ведущие на большинстве радиостанций не работают целый рабочий день. Ты пришел, отработал эфир, понятное дело, какая-то подготовка, но тем не менее у тебя достаточно свободный график. Есть минусы. Нужно рано вставать. Если ты работаешь утром, если у тебя утреннее шоу начинается в семь утра, то нужно вставать в пять, я на данном этапе встаю в 5:30, чтобы подготовиться, привести себя в порядок и доехать до работы. А еще из плюсов – это просто интересно.
Влада Родовская:
Что бы вы посоветовали начинающим журналистам, которые планируют связать свою жизнь с радио?
Вадим Шепет:
Во-первых, слушать радио. Очень многие люди, которые приходят и хотят работать на радио, не отвечают на самый простой вопрос: «Вы слушаете радио? – Нет». А как ты хочешь здесь работать? Чтобы работать на радио, нужно знать, что это такое, нужно слушать ведущих топовых, нужно понимать, как радио вообще звучит, нужно понимать, какие программы востребованы. Для начала нужно начать слушать радио. Невозможно прийти на радио, если ты его ни разу не слушал. Во-вторых, нужно практиковаться: работа с голосом, с речью, плюс нужно быть человеком эрудированным, нужно много читать. Ведущий – это человек, который знает обо всем, но по чуть-чуть. Где-то в беседе что-то сказал, где-то использовал какие-то вещи. В общем, нужно себя по-хорошему прокачивать и вкачивать в себя огромное количество различных знаний – вот это самый главный совет. Ну и нужно любить радио, потому что радио не терпит такого отношения, как просто работа. Иногда нужно задержаться и вечером, иногда нужно и очень рано прийти, выйти в выходные. Радио – это профессия для людей, которые это радио любят.