Работать над речью и быть эрудированным. Что нужно знать человеку, который хочет стать радиоведущим?

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к радиоведущему Вадиму Шепету. Вадим Шепет – теле- и радиоведущий, шоумен, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня». Влада Родовская:

Как началось ваше знакомство с радио?

Вадим Шепет, теле- и радиоведущий:

Ну, как и у всех, наверное, детей советского периода – с радиоприемника. У папы был радиоприемник, «ВЭФ», по-моему, он назывался. Отец просто был фанатом радио, слушал его круглосуточно, ежедневно, ежечасно, проводил с ним огромное количество времени. Где бы мы ни находились, всегда был радиоприемник рядышком. Можно сказать, что с этого момента и есть мое знакомство с радио в проявлении его как такового. Влада Родовская:

Какие профессиональные секреты вы открыли для себя во время работы на радио? Вадим Шепет:

Профессиональных секретов огромное количество, но самый главный секрет, который с годами я понял, что работа на радио – это не так легко, как кажется. Потому что всегда казалось, что радиоведущий – это легкая, воздушная профессия, человек сидит в студии, а в студии летают единороги, все хорошо, все мирно, замечательно. К сожалению либо к счастью, это достаточно серьезная работа, она требует очень большой подготовки. Поэтому это главный секрет, который, я когда на радио попал, для себя приоткрыл, – на радио работать не так просто. Влада Родовская:

Какие ляпы, курьезы случались в вашей профессии? Вадим Шепет:

Огромное количество, всякое было. Оговорки в названии исполнителя, оговорки в принципе в эфире, оговорки со сложными словами. Были ситуации, когда прямо во время прямого эфира (нельзя это делать, но пьем чай) что-то у тебя разливается. Были моменты, когда ты забываешь выключать микрофон и что-то договариваешь. Оговорки, которые были, их, к сожалению, сейчас повторить нельзя, они не особо корректные. Но это жизнь, это нормальная история, это живой прямой эфир.

Влада Родовская:

Бытует мнение, что ведущие за долгие годы работы выговариваются. А как находить темы и вдохновение? Вадим Шепет:

Вопрос хороший, важный. Да, есть профессиональное выгорание у ведущего, говорят, что выговаривается. Самое главное – работать в разных форматах, мое мнение. Очень тяжело работать всю жизнь в одном утреннем шоу на одной радиостанции, поэтому нужно искать новые направления. В моей жизни, наверное, и случилось бы такое выгорание, если бы мы на «Альфа Радио» не перешли в общественно-политический формат. Для меня это новый этап, новая интересная веха, и ты уже по-другому начинаешь говорить, используешь другие слова, другие фразы. Если хочешь, чтобы ты оставался в форме долгое время, меняй форматы, меняй программы, меняй стиль подачи, – только тогда ты сможешь себя сохранить.

Влада Родовская:

Как вы относитесь к радио в интернете? Сможет ли оно заменить FM? Вадим Шепет:

Наверное, сможет, но не скоро. Есть очень хорошее выражение: на наш век хватит. FM-радио будет всегда, до того момента, когда все цифровые приемники не появятся в каждом автомобиле. Я думаю, что на данном этапе это сделать даже технически сложно, есть автомобили, которые выпущены в 2000-х, в них даже невозможно поставить «цифру», невозможно поставить онлайн-радио. На данном этапе они будут сосуществовать, идти рядышком, параллельно, развиваться параллельно. FM будет жить, FM просто будет другим, будет меняться, будет меняться контент на FM-радиостанциях, но он будет жить, я в это верю.

Влада Родовская:

Как вы готовитесь к эфиру? Вадим Шепет:

Скрупулезно. Смотря что ведет ведущий. Я веду несколько проектов. Есть проект, который касается музыки, это хит-парад. Понятно, что ты в течение недели мониторишь все музыкальные новости, ты знаешь список артистов, которые у тебя есть в хит-параде, ты за ними следишь в пабликах и в мессенджерах, собираешь какую-то информацию. Затем уже в общий большой пласт информации собираешь, зачитываешь в эфире, вычитываешь и работаешь. Второй момент: если ты готовишься к общественно-политическим программам, ты готовишься более стремительно. Поздно вечером ты садишься, смотришь всю информационную повестку, выделяешь самое главное и уже с этим идешь на эфир. Подготовка: пишутся тезисы, вопросы готовятся для гостя любого, любой ведущий, который себя уважает, всегда это будет делать. Подготовка серьезная. Есть три правила хорошего радиоэфира: подготовка, подготовка, подготовка.

Влада Родовская:

Как вы работаете с голосом? Как его развивать и как его сохранить? Вадим Шепет:

Как его развить – есть серьезные методички, комплексы, это называется работа с артикуляционными базами, работа с артикуляцией. Есть люди, у которых от природы есть задел. Есть люди, которые, даже не работая радиоведущими, обладают шикарным голосом. Есть люди, у которых есть задатки, но нужно их развивать. Поэтому, во-первых, работа с артикуляцией – это достаточно сложный период. Ежедневные эфиры тоже хорошо голос ставят, это точно. Ну а сохранить… Если вы будете владеть речевым аппаратом, то, как правило, голос работает долго и без каких-то последствий, он не теряется. Если вы через 10-15 минут вашего нахождения в эфире что-то со связками испытываете (дискомфорт), значит, вы просто не ставите правильно свой речевой аппарат, нужно над этим работать.

Влада Родовская:

Многие люди расстраиваются, когда слышат свой голос в записи, не нравится. Как этого избежать? Вадим Шепет:

Нравится, не нравится – это, на мой взгляд, вообще никого не интересует. Есть какие-то профессиональные вещи, которые ведущий обязан учитывать, соблюдать. Слушать себя нужно. Если ты начнешь себя слушать и скажешь «вау, я гений» – все, можешь собирать вещи и уходить с радиостанции, потому что, как правило, эти люди плохо заканчивают в эфире. Но слушать какие-то ошибки, какие-то свои ляпы, какие-то свои оговорки, какая-то работа над дикцией, над артикуляцией, над тембром – нужно обязательно. Не должен голос нравиться, мне тоже мой голос не нравится, но я вообще на это не обращаю внимания, просто выслушиваю и правлю: там вот эта буква не так звучит, здесь слово неправильно сказал, здесь я термин, здесь ударение. Поэтому обязательно нужно выслушивать и не обращать внимания – нравится, не нравится.

Влада Родовская:

В чем плюсы и минусы работы ведущим? Вадим Шепет:

Это работа для людей, которые к этому созданы, и для людей, у которых такое призвание. Плюсы. Нормальный график. Как правило, ведущие на большинстве радиостанций не работают целый рабочий день. Ты пришел, отработал эфир, понятное дело, какая-то подготовка, но тем не менее у тебя достаточно свободный график. Есть минусы. Нужно рано вставать. Если ты работаешь утром, если у тебя утреннее шоу начинается в семь утра, то нужно вставать в пять, я на данном этапе встаю в 5:30, чтобы подготовиться, привести себя в порядок и доехать до работы. А еще из плюсов – это просто интересно.