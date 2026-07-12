Вступительная кампания: как стартовал прием документов в вузы Беларуси

Основной этап вступительной кампании в высшие учебные заведения. Начался прием документов на бюджетную и платную формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники одними из первых документы подали выпускники Национального детского технопарка. В 2026 году они поступают на особых условиях. В приемной комиссии отмечают, что интерес к информационным технологиям и радиоэлектронике среди молодежи остается высоким, поэтому на многих специальностях ожидается серьезный конкурс.

Павел Тихомиров, абитуриент:

Выбрал специальность я – факультет информационной безопасности. Специальность «Системы и сети инфокоммуникаций». Потому что при разработке своего проекта в технопарке у меня возникли некоторые трудности. И после того, как я получил дистанционное обучение, закрыл, закончил дистанционное обучение, я понял, что мне нужно развиваться именно в этой сфере.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы не очень отличаемся от предыдущего года. У нас чуть уменьшен набор на платную форму получения образования. Бюджетные цифры остались в том же порядке. Увеличен набор на военный факультет. В вузе самостоятельно разработали систему распределения абитуриентов, пришедших в приемную комиссию без предварительной онлайн-регистрации через РИКЗ. Цифровой диспетчер направляет потоки людей по разным аудиториям, обеспечивая высокую пропускную способность приемной комиссии и сохраняя спокойную, рабочую атмосферу.