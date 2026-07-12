Вступительная кампания: как стартовал прием документов в вузы Беларуси

Основной этап вступительной кампании в высшие учебные заведения. Начался прием документов на бюджетную и платную формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной этап вступительной кампании в высшие учебные заведения. Начался прием документов на бюджетную и платную формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники одними из первых документы подали выпускники Национального детского технопарка. В 2026 году они поступают на особых условиях. В приемной комиссии отмечают, что интерес к информационным технологиям и радиоэлектронике среди молодежи остается высоким, поэтому на многих специальностях ожидается серьезный конкурс.
Павел Тихомиров, абитуриент:
Выбрал специальность я – факультет информационной безопасности. Специальность «Системы и сети инфокоммуникаций». Потому что при разработке своего проекта в технопарке у меня возникли некоторые трудности. И после того, как я получил дистанционное обучение, закрыл, закончил дистанционное обучение, я понял, что мне нужно развиваться именно в этой сфере.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Мы не очень отличаемся от предыдущего года. У нас чуть уменьшен набор на платную форму получения образования. Бюджетные цифры остались в том же порядке. Увеличен набор на военный факультет.
В вузе самостоятельно разработали систему распределения абитуриентов, пришедших в приемную комиссию без предварительной онлайн-регистрации через РИКЗ. Цифровой диспетчер направляет потоки людей по разным аудиториям, обеспечивая высокую пропускную способность приемной комиссии и сохраняя спокойную, рабочую атмосферу.
Андрей Сафонов, первый проректор Белорусского национального технического университета:
Мы на сию секунду уже приняли 530 заявлений, плюс около 150 заявлений, которые регистрируются по электронной очереди в РИКЗ. То есть около 600 даже более человек на текущий момент. Но, посмотрев по аудиториям, по нашим коридорам, вы не наблюдаете нигде скоплений, очередей. Поэтому это весьма комфортно.
Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. На платную форму обучения – до 1 августа. Пока же основная часть будущих первокурсников только определяется с выбором специальностей, первые списки зачисленных в вузы уже сформированы благодаря завершению целевого набора.