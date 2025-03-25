Церемония инаугурации Президента Беларуси – где смотреть прямую трансляцию

Торжественный день: глава государства сегодня, 25 марта, даст клятву на верность Отечеству и народу. Церемония инаугурации вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко начнется в 12.00. На мероприятие государственной важности приглашены более 1 100 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По двум проспектам Минска – Независимости и Победителей – кортеж начнет движение в 11:45. Его сопроводит эскорт из 9 мотоциклистов. Запечатлеть значимый момент нашей истории сможет каждый, кто будет в центре города, как и поприветствовать главу государства по ходу движения. Церемонию покажут в прямом эфире на сайте Президента Беларуси и по всем национальным телеканалам. Будут задействованы сразу 9 передвижных телевизионных станций. 35 камер позволят детально проследить маршрут президентского кортежа. Эффект максимального присутствия создадут квадрокоптеры. Всего 65 телекамер – это абсолютно рекорд. Все, чтобы зритель увидел инаугурацию в мельчайших подробностях.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Стране повезло то, что мы вот эти исторические этапы проходим с очень болеющим за страну Президентом. При этом Александр Григорьевич у нас в стране признается подавляющим большинством граждан. А это отмечается за рубежом, что он является еще и политическим тяжеловесом. И для нашей страны это не просто удачное стечение обстоятельств. Это действительно тот лидер, который не только ведет страну за собой, но и очень много вкладывает в обеспечение мира, стабильности, суверенитета нашей страны.

В соответствии с Конституцией, присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов. Процедура наделения верховной политической властью является одним из признаков суверенитета. Именно с этого дня официально отсчитывается новый срок полномочий главы государства.