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Белорусские военные готовятся к Всеармейским международным играм

27 июня 2016 06:26
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Новости Беларуси. «Чистое небо – 2016». Белорусские военные готовятся к  Всеармейским международным играм, которые пройдут на российском полигоне  в Ейске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спринт, гонки преследования и эстафета – всего пять этапов предстоит преодолеть команде. Условия состязаний близки к выполнению задач в реальной боевой обстановке по защите воздушных просторов. В ход пойдут зенитки и ракетные комплексы.

Сергей Перепелица, начальник войсковой противовоздушной обороны, руководитель команды:
Личный состав проникся стремлением с наилучшей стороны показать родную республику и Вооруженные Силы. Каждый дорожит своим местом в команде, есть здоровое соперничество.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Сергей Перепелица

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