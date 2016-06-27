Новости Беларуси. «Чистое небо – 2016». Белорусские военные готовятся к Всеармейским международным играм, которые пройдут на российском полигоне в Ейске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спринт, гонки преследования и эстафета – всего пять этапов предстоит преодолеть команде. Условия состязаний близки к выполнению задач в реальной боевой обстановке по защите воздушных просторов. В ход пойдут зенитки и ракетные комплексы.

Сергей Перепелица, начальник войсковой противовоздушной обороны, руководитель команды:

Личный состав проникся стремлением с наилучшей стороны показать родную республику и Вооруженные Силы. Каждый дорожит своим местом в команде, есть здоровое соперничество.