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Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?

07 мая 2024 08:43
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Многие женщины во время беременности сталкиваются с варикозом. Заболевание поражает нижние конечности и, кроме эстетического дискомфорта, может привести к множеству осложнений. К слову, с таким недугом женщины сталкиваются в четыре раза чаще мужчин. Какие же факторы способствуют появлению варикозной болезни у беременных?

Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?-1

Сергей Перепелица, врач-флеболог медицинского центра «Нордин»:
В процессе развития плода увеличивается масса тела женщины. Это приводит к учащению проявления варикозной болезни приблизительно на 30 %. Следующий фактор – это увеличение объема циркулирующей крови. Естественно, для того чтобы плод нормально развивался, объем циркулируемой крови в системе кровообращения женщины увеличивается в несколько раз.

Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?-4

Немаловажную роль играет резкое повышение уровня женских половых гормонов, которые готовят организм к последующим родам. Это приводит к расслаблению опорного каркаса стенок вен.

Сергей Перепелица:
В процессе развития беременности происходит сдавление тазовых вен беременной увеличивающейся маткой. То есть матка придавливает тазовые вены к костям тазового кольца, что, естественно, будет взывать повышение давления в венах нижних конечностей.

Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?-7

По мере увеличения срока беременности варикоз усиливается. Все эти факторы приводят к недостаточному функционированию клапанов, а затем и к их отсутствию.

Сергей Перепелица:
Именно во время потуг, когда происходит акт деторождения, ломаются мощные клапаны в больших и малых подкожных венах, которые препятствуют противотоку венозной крови. Именно в этот момент происходит основная поломка клапанного аппарата ног.

Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?-10

После первой беременности варикозная болезнь развивается редко. Как правило, клапанный аппарат восстанавливается в течение полугода после родов. Однако стоит учитывать и наследственною предрасположенность. Если ваша мама или бабушка страдали во время беременности варикозом, риск его возникновения резко возрастает. Также с каждыми последующими родами частота варикоза увеличивается.

Сергей Перепелица:
Лечить варикозную болезнь, уже развившуюся, у беременных просто нельзя. Можно только какими-то способами, довольно немногочисленными, проводить профилактику дальнейшего прогрессирования болезни. Это в первую очередь ношение компрессионного трикотажа. Он имеет несколько степеней компрессии. Какие чулки, колготы, гольфы надо выбирать – это может подобрать только специалист, хирург-флеболог, так как излишнее давление тоже приводит к нехорошим последствиям.

Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?-13

Еще один метод профилактики – это лечебная физкультура. Специальные курсы ЛФК,  при которых задействуются мышцы ног, помогают усиливать циркуляцию крови в венах конечностей. Также врач может назначить прием венотоников.

Сергей Перепелица:
При первых признаках развития варикозной болезни мы советуем вам обратиться к специалистам, хирургам-флебологам. Они подберут для вас адекватную степень компрессии, расскажут о профилактике развития этого заболевания. О ваших дальнейших перспективах, назначат целенаправленно ультразвуковые исследования венозной системы ног и дадут обоснованные рекомендации по профилактике и лечению этого распространенного заболевания.

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# Реклама # Здоровье # Сергей Перепелица

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