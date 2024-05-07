Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?

Многие женщины во время беременности сталкиваются с варикозом. Заболевание поражает нижние конечности и, кроме эстетического дискомфорта, может привести к множеству осложнений. К слову, с таким недугом женщины сталкиваются в четыре раза чаще мужчин. Какие же факторы способствуют появлению варикозной болезни у беременных?

Сергей Перепелица, врач-флеболог медицинского центра «Нордин»:

В процессе развития плода увеличивается масса тела женщины. Это приводит к учащению проявления варикозной болезни приблизительно на 30 %. Следующий фактор – это увеличение объема циркулирующей крови. Естественно, для того чтобы плод нормально развивался, объем циркулируемой крови в системе кровообращения женщины увеличивается в несколько раз.

Немаловажную роль играет резкое повышение уровня женских половых гормонов, которые готовят организм к последующим родам. Это приводит к расслаблению опорного каркаса стенок вен. Сергей Перепелица:

В процессе развития беременности происходит сдавление тазовых вен беременной увеличивающейся маткой. То есть матка придавливает тазовые вены к костям тазового кольца, что, естественно, будет взывать повышение давления в венах нижних конечностей.

По мере увеличения срока беременности варикоз усиливается. Все эти факторы приводят к недостаточному функционированию клапанов, а затем и к их отсутствию. Сергей Перепелица:

Именно во время потуг, когда происходит акт деторождения, ломаются мощные клапаны в больших и малых подкожных венах, которые препятствуют противотоку венозной крови. Именно в этот момент происходит основная поломка клапанного аппарата ног.

После первой беременности варикозная болезнь развивается редко. Как правило, клапанный аппарат восстанавливается в течение полугода после родов. Однако стоит учитывать и наследственною предрасположенность. Если ваша мама или бабушка страдали во время беременности варикозом, риск его возникновения резко возрастает. Также с каждыми последующими родами частота варикоза увеличивается. Сергей Перепелица:

Лечить варикозную болезнь, уже развившуюся, у беременных просто нельзя. Можно только какими-то способами, довольно немногочисленными, проводить профилактику дальнейшего прогрессирования болезни. Это в первую очередь ношение компрессионного трикотажа. Он имеет несколько степеней компрессии. Какие чулки, колготы, гольфы надо выбирать – это может подобрать только специалист, хирург-флеболог, так как излишнее давление тоже приводит к нехорошим последствиям.