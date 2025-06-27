Лущ: белорусам не надо комплексовать по поводу нашей идентичности, ничего с нами не произойдёт

Григорий Азаренок, СТВ:

Два момента. Белорусам не стоит бояться смотреть на большое пространство и что мы там где-то растворимся. Не растворимся. У нас мощнейший Президент. У нас хорошие средства массовой информации.

Сергей Лущ, общественный деятель:

Не надо комплексовать по поводу нашей идентичности. Ничего с нами не произойдет.

Григорий Азаренок

Ничего не случится ни с суверенитетом, ни с идентичностью. А некоторым, скажем так, заинтересованным кругам в России тоже не стоит бояться и, так сказать, сиюминутные какие-то интересы, возможно, кармана ставить выше геополитических, интеграционных и так далее.

Сергей Лущ:

Все равно, как показывает практика, все эти карманы – завтра новые санкции введут, и все. Если это понимание вопреки, значит, придет или через боль будет и личные потери, или же все-таки мудрость вот торжествует. Вот здесь видите, насколько мы с вами тоже вот в тон этой истории говорим. Единое информационное пространство. Это пространство смыслов, это пространство донесения информации, это пространство, где мы формируем позитивные образы, повестку. Чем быстрее мы перейдем к практике, к реализации этого, пускай будут не все там шаги и ошибки, ничего, но главное – не сидеть на месте. Главное – идти вперед.