До конца недели в Минске и Бресте пройдет Фестиваль российского кино. В рамках проекта «Дни культуры России в Беларуси» зрителям представят 11 картин разных жанров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый на экране – фильм «Буратино»: картина предлагает свежий взгляд на знакомую с детства историю. Программа фестиваля в 2026 году включает семейные хиты, а также военную классику – «Иди и смотри» и «Белорусский вокзал». Показы этих драм приурочены к 85-летию обороны Брестской крепости.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: За последний год в 8 регионах России прошли Дни белорусского кино. Сейчас «Беларусьфильм» заключил соглашение с 20 регионами Российской Федерации о сотрудничестве. Прямо сейчас идет подготовка совместно с якутской киностудией «Сахафильм» о совместном производстве кино, и с Мордовией в том числе. Поэтому тут только, наверное, в начале такого хорошего совместного пути и таких проектов год от года будет больше и больше.

Эльза Антонова, генеральный директор «Роскино»:

Наше мероприятие приурочено к Дням России в Республике Беларусь и к празднику большому для наших народов – 2 апреля мы отмечаем День дружбы народов России и Беларуси. Сегодня мы собрали уникальную подборку фильмов, куда вошли самые главные кинохиты последних лет российского производства, но и также фильмы «Золотой коллекции Мосфильма», которые посвящены священному подвигу наших народов, советского народа в Великой Отечественной войне.

Зрителей ждут творческие встречи с актерами и создателями представленных картин. Фестиваль подчеркивает тесное сотрудничество Беларуси и России в рамках Союзного государства: страны активно реализуют совместные съемочные проекты и развивают единое культурное пространство. Такие мероприятия укрепляют культурный диалог и помогают сохранять общую историческую память наших народов.