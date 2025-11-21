Чернецкий: занимаешься делом культуры – о себе забудь

Григорий Азаренок, СТВ:

Всебелорусское народное собрание будет богато представлено деятелями культуры. Это феноменально. Наверняка и вы очень серьезно готовитесь в плане организации этого всего, потому что это и большое, конечно, культурное действие. В первую очередь, политическое. Но политика это всегда, в том числе, большая культура, серьезная культура, это всегда образы, смыслы, это всегда посыл в мир, посыл внутрь страны.

Руслан Чернецкий, министр культуры:

Каждый должен заниматься своим делом, каждый честно на своем месте должен делать ту работу, гореть этим делом, которым ты занимаешься. Тогда все будет получаться. Я бы еще добавил от себя, если ты занимаешься культурой и вообще в принципе работаешь в сфере культуры, то о себе забудь. Все, что ты делаешь, это все для людей. Это все для зрителей, для слушателей, для созерцателей.

Поэтому все то, чем ты занимаешься, должно быть направлено на развитие государства, людей, народа этого государства. Я уверен, что каждый из делегатов ВНС готовится к предстоящему заседанию, потому что вопросы там поднимаются очень серьезные, нам предстоит 5 лет. И за эти 5 лет предстоит сделать очень много для того, чтобы понять, что нам делать, куда мы движемся. Это и предстоит нам принять.

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