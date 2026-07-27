Что важнее для бизнеса и куда движется экономика Беларуси? Роман Бродов – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске программы «Рецепт настоящего белоруса» – Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Добрый день.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Рад вас приветствовать у нас на площадке.

Роман Бродов:

Мы сегодня будем готовить то, за что один из ваших гостей, наверное, бы нас отругал.

Александр Осенко:

А вы по жизни перфекционист?

Роман Бродов:

К сожалению, да. Но я борюсь с этим.

Александр Осенко:

А откуда у вас такое рациональное начало?

Роман Бродов:

С одной стороны от отца достались музыкальные способности, от мамы – логические. Это лучший симбиоз для понимания экономических процессов.