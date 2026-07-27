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Что важнее для бизнеса и куда движется экономика Беларуси? Роман Бродов – в «Рецепте настоящего белоруса»

27 июля 2026 15:40
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В новом выпуске программы «Рецепт настоящего белоруса» – Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.

Что важнее для бизнеса и куда движется экономика Беларуси? Роман Бродов – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Добрый день. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Рад вас приветствовать у нас на площадке.

Роман Бродов:
Мы сегодня будем готовить то, за что один из ваших гостей, наверное, бы нас отругал.

Александр Осенко:
А вы по жизни перфекционист? 

Роман Бродов:
К сожалению, да. Но я борюсь с этим. 

Александр Осенко:
А откуда у вас такое рациональное начало? 

Роман Бродов:
С одной стороны от отца достались музыкальные способности, от мамы – логические. Это лучший симбиоз для понимания экономических процессов.

Что важнее для бизнеса и куда движется экономика Беларуси? Роман Бродов – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
В развитии экономики что вы считаете важным, конечные цифры либо все-таки психология? 

Роман Бродов:
Я очень люблю вопросы, на которые не существует правильного ответа.

Александр Осенко:
Вас приглашают работать в Администрацию Президента. 

Роман Бродов:
Если есть возможность хоть на молекулу улучшить продукт итоговый, который будет представляться главе государством, нужно сделать все для того, чтобы это было сделано. 

Александр Осенко:
Скажите, пожалуйста, а Восток – дело тонкое все-таки? 

Роман Бродов:
Приезжали мы практически на броневике на переговоры.

Что важнее для бизнеса и куда движется экономика Беларуси? Роман Бродов – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Роман Бродов:
Сан Саныч, как можно говорить о бизнесе, когда такое происходит прямо перед глазами?

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 2 августа, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Роман Бродов # Александр Осенко

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