Что важнее для бизнеса и куда движется экономика Беларуси? Роман Бродов – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске программы «Рецепт настоящего белоруса» – Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.
В новом выпуске программы «Рецепт настоящего белоруса» – Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Добрый день.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад вас приветствовать у нас на площадке.
Роман Бродов:
Мы сегодня будем готовить то, за что один из ваших гостей, наверное, бы нас отругал.
Александр Осенко:
А вы по жизни перфекционист?
Роман Бродов:
К сожалению, да. Но я борюсь с этим.
Александр Осенко:
А откуда у вас такое рациональное начало?
Роман Бродов:
С одной стороны от отца достались музыкальные способности, от мамы – логические. Это лучший симбиоз для понимания экономических процессов.
Александр Осенко:
В развитии экономики что вы считаете важным, конечные цифры либо все-таки психология?
Роман Бродов:
Я очень люблю вопросы, на которые не существует правильного ответа.
Александр Осенко:
Вас приглашают работать в Администрацию Президента.
Роман Бродов:
Если есть возможность хоть на молекулу улучшить продукт итоговый, который будет представляться главе государством, нужно сделать все для того, чтобы это было сделано.
Александр Осенко:
Скажите, пожалуйста, а Восток – дело тонкое все-таки?
Роман Бродов:
Приезжали мы практически на броневике на переговоры.
Роман Бродов:
Сан Саныч, как можно говорить о бизнесе, когда такое происходит прямо перед глазами?
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 2 августа, в 10:15 на РТР-Беларусь.