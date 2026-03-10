На площадке ЦИК прошла церемония вручения первых паспортов юным белорусам

«Мы – граждане Беларуси!» В преддверии Дня Конституции по всей стране проходит патриотическая акция. В торжественной обстановке молодые люди получают свои первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные герои – 14-летние юноши и девушки – отличники учебы, активисты. Одна из церемоний состоялась на площадке Центральной избирательной комиссии.

10 талантливых ребят со всей республики приехали в Минск, чтобы получить главный документ в особой обстановке. У каждого свои достижения. Кто-то из них прославил школу спортивными рекордами, кто-то – победами на предметных олимпиадах, а кто-то – неравнодушием к будущему своей малой родины. Кроме того, у юных белорусов была уникальная возможность познакомиться с историей избирательной системы и узнать о тонкостях работы государственных институтов.

Дарья Бруй, учащаяся калинковичской средней школы № 6:

Для меня это большая честь – поучаствовать во всебелорусской акции «Мы граждане Беларуси!». В свою очередь обещаю быть достойным гражданином Республики Беларусь, приносить пользу своей стране и не останавливаться на достигнутых успехах.

Андрей Бернацкий, учащийся Першайской средней школы:

Я рад. И я думаю, каждый из нас рад получить тут паспорт. Я везде себя на самом деле показываю, и в спортивных мероприятиях. Баскетбол, футбол. Помню, в районе были, это волейбол. В шахматы хорошо играю, основу можно уже сказать.

Распахнул свои двери для талантливой молодежи и Совет Республики. Спортсмены, олимпиадники, активисты, отличники – ими по праву гордятся в их школах и районах. Получить паспорт в канун Дня Конституции – большая честь.

София Пархомчук, учащаяся Средней школы №2 Иваново:

Да, я бы назвала себя патриотом страны. Я горжусь своей Родиной. Я чувствую свою причастность к государству. Сегодняшний день навсегда останется в моей памяти. Я буду вспоминать ее всегда со светлыми эмоциями. Получение паспорта гражданина Республики Беларусь – это большая ответственность, ответственность перед обществом, перед самим собой.

Дарья Кравченко, учащаяся гимназии Глуска:

Отличилась тем, что я прошла на третий республиканский этап олимпиады по математике, но, к сожалению, я не заняла место. Тем не менее я не буду сдаваться, это был первый раз, хороший опыт. Получить паспорт гражданина Республики Беларусь для меня очень ценно и важно. Для меня это очень волнительно, тем более на таком важном мероприятии может побывать не каждый.