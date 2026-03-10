На площадке ЦИК прошла церемония вручения первых паспортов юным белорусам
«Мы – граждане Беларуси!» В преддверии Дня Конституции по всей стране проходит патриотическая акция. В торжественной обстановке молодые люди получают свои первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные герои – 14-летние юноши и девушки – отличники учебы, активисты. Одна из церемоний состоялась на площадке Центральной избирательной комиссии.
10 талантливых ребят со всей республики приехали в Минск, чтобы получить главный документ в особой обстановке. У каждого свои достижения. Кто-то из них прославил школу спортивными рекордами, кто-то – победами на предметных олимпиадах, а кто-то – неравнодушием к будущему своей малой родины. Кроме того, у юных белорусов была уникальная возможность познакомиться с историей избирательной системы и узнать о тонкостях работы государственных институтов.
Дарья Бруй, учащаяся калинковичской средней школы № 6:
Для меня это большая честь – поучаствовать во всебелорусской акции «Мы граждане Беларуси!». В свою очередь обещаю быть достойным гражданином Республики Беларусь, приносить пользу своей стране и не останавливаться на достигнутых успехах.
Андрей Бернацкий, учащийся Першайской средней школы:
Я рад. И я думаю, каждый из нас рад получить тут паспорт.
Я везде себя на самом деле показываю, и в спортивных мероприятиях. Баскетбол, футбол. Помню, в районе были, это волейбол. В шахматы хорошо играю, основу можно уже сказать.
Распахнул свои двери для талантливой молодежи и Совет Республики. Спортсмены, олимпиадники, активисты, отличники – ими по праву гордятся в их школах и районах. Получить паспорт в канун Дня Конституции – большая честь.
София Пархомчук, учащаяся Средней школы №2 Иваново:
Да, я бы назвала себя патриотом страны. Я горжусь своей Родиной. Я чувствую свою причастность к государству. Сегодняшний день навсегда останется в моей памяти. Я буду вспоминать ее всегда со светлыми эмоциями. Получение паспорта гражданина Республики Беларусь – это большая ответственность, ответственность перед обществом, перед самим собой.
Дарья Кравченко, учащаяся гимназии Глуска:
Отличилась тем, что я прошла на третий республиканский этап олимпиады по математике, но, к сожалению, я не заняла место. Тем не менее я не буду сдаваться, это был первый раз, хороший опыт.
Получить паспорт гражданина Республики Беларусь для меня очень ценно и важно. Для меня это очень волнительно, тем более на таком важном мероприятии может побывать не каждый.
Также ребята могли задать сенаторам волнующие их вопросы. А тем для разговора было немало: роль искусственного интеллекта, значение интернета в современном мире, развитие молодежной политики и социальной сферы. Впечатлила школьников и экскурсия по Совету Республики. Молодым людям рассказали о работе сенаторов. Они побывали в музее и зале, где рассматриваются законопроекты.
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Они показывают достойный пример участия в жизни страны абсолютно бескорыстно. У них нет привязки к заработной плате, к каким-то задачам, поручениям, к каким-то протокольным вещам, которые бы обязывали их это делать. Они делают это от чистого сердца, и для нас очень важно поддержать это.
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