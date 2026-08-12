В Совете Республики прошел обучающий семинар «Основы законотворческой деятельности»

Цифровизация, экология и безопасность в интернете. Инициативы белорусской молодежи все чаще ложатся в основу государственной повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что молодые люди сегодня – мощный источник новых идей, говорили на обучающем семинаре «Основы законотворческой деятельности». Масштабная встреча объединила 138 представителей Молодежного совета при Совете Республики.

Главный акцент сделали на практике и подготовке кадрового резерва. Спикеры доступно объяснили участникам, как создаются и проверяются законы, разобрали, как сегодня развивается правовая система Беларуси и как идея превращается в реальный документ. Молодежи объяснили процесс рассмотрения проектов в Совете Республики, а также рассказали, зачем нужны публичные обсуждения и контроль за действующими законами.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

В рамках нашего созыва у ребят появился большой интерес к законодательным инициативам. Мы усилили внимание на том, как молодежь может свои идеи именно в законодательство внедрять и предлагать. Такие формы фундаментальных именно знаний помогут им все эти идеи, вопросы и предложения применить в жизни и уже в общении с нашими старшими коллегами, членами Совета Республики, предлагать их в качестве законодательных инициатив.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Постарались сделать так, чтобы это была не какая-то скучная лекция. Постарались сделать это таким прикладным информационным сообщением, обменом опыта для тех, кто сталкивается с основами функционирования государства и общества. Для участников встречи этот интенсив имеет особое значение, ведь уже в октябре у нынешнего состава Молодежного совета истекают полномочия. Полученные знания станут для юных лидеров надежным фундаментом и путевкой в будущее.