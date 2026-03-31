Глазами молодежи: новые идеи для развития белорусских регионов обсудили в Минске

Развитие Беларуси глазами молодежи. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики провел встречу с представителями Молодежного совета и актива одного из банков страны. Обсуждались способы закрепить специалистов в небольших городах и сделать сельскую местность привлекательнее для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди оценили результативность системы наставничества и предложили ее усовершенствовать, а также уделить больше внимания финансовой грамотности – например, создать пособие по криптовалютам.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси: В первую очередь мы озвучили наше методическое пособие в части финансовой грамотности в области криптовалют. Эта инициатива нашла поддержку. Мы сейчас планируем ее масштабировать не только как методическое пособие, но и как отдельные встречи наших членов Молодежного совета с учащейся студенческой молодежью, чтобы молодежь понимала, что такое криптовалюта и как ей уметь пользоваться, если они заинтересованы в этом.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Поддержка инвестиций, поддержка развития предпринимательства, инноваций, вопросы регулирования крипторынка, вопросы регулирования специальных финансовых операций, которые интересны молодежи. И комплексная повестка жизни страны только глазами молодых людей. Это очень интересный взгляд, потому что, прежде всего, его ценность в том, что он заточен на будущее.

Представители банка рассказали, как применить искусственный интеллект в проектах молодежи – от образовательных до социальных: современные платформы помогут сэкономить время и ресурсы.