Областной этап «Властелина села» пройдет 16 июня в Вилейке. Как молодые семьи готовятся к конкурсу?

Вилейка уже на следующей неделе примет областной этап республиканского проекта «Властелин села». А пока активная фаза подготовки. Каждый район презентует свою программу. Участвуют молодые семьи, которые живут и работают на селе, имеют подворья, развивают фермерские хозяйства, сохраняют традиции и показывают, что современная деревня – это место силы, тепла и дела. Слуцкий район представит дружная семья Кот из агрогородка Танежицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вместе супруги воспитывают троих детей и доказывают: счастье – на своей земле.

19-летняя минчанка переехала в cело, завела корову и не хочет вернуться в столицу – пообщались с Ариной Гунич.

Семья Кот из агрогородка Танежицы – пример тех самых крепких ценностей и любви к родной земле. Выбор в пользу деревенской жизни сделали давно и осознанно. Счастливы дышать свежим воздухом, растить детей. Старшей дочери Анастасии – 7 лет, она подает пример младшим. Сыну Михаилу – 4 года, он растет настоящим мужчиной. А самой младшей, Катюше, – всего полтора годика, она наполняет дом детским смехом.

Евгений Кот: В городе совсем не то. Здесь и чистый воздух, свой участок, все свое, как говорится.

А еще семья Кот держит большое хозяйство: куры, гуси, свиньи, огород. Каждый представитель семьи имеет круг своих обязанностей. Есть четкая ответственность и, конечно, взаимопомощь. Недавно супруги стали победителями районного этапа конкурса «Властелин села». На отборочном туре участвовали три семьи. Именно Кот показали настоящую сплоченность, прошли слаженно непростые испытания и доказали, что они могут вместе все.

Евгений Кот:

Жена забивала гвозди. Дрова пилили совместно, колол я, она складывала.

Ольга Кот:

Для меня гвозди забивать – это не каждый день. Я каждый день гвозди не бью. Мне это как-то трудновато было. Надо еще будет тренироваться.

Семья уже активно готовится к областному этапу. Тренируются, продумывают творческий номер. Ведь на областном этапе важно не только умение, но и четкая командная работа. Поддержку им обещают и земляки.