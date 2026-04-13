Культурное наследие – в Гомельском районе провели обряд «Вождение Сулы»

На второй день Пасхи, когда светлый праздник продолжает объединять людей, а традиции наполняются особым смыслом, в Гомельский район вновь оживает древний обряд – «Вождение Сулы». «Сула» – это древний весенний обряд, связанный с пробуждением природы и приходом тепла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его основе – народные представления о защите урожая, достатке и обновлении жизни. По сути, это символический переход к новому сельскохозяйственному циклу. А еще – это песни, хороводы, традиционные костюмы и шествия, которые когда-то сопровождали весенние полевые работы. Эта традиция смогла сохраниться сегодня только благодаря тому, что ее бережно возрождают местные жители уже более двадцати лет. В атмосферу народного действа погрузилась Анна Корольчук.

С древних времен жители деревень Гадичево и Марковичи встречались на второй день Пасхи для сакрального действа, где каждое слово и движение имеет особый смысл. Обряд начинали в поле. «Водить Сулу» выходят те, кто просит о щедром урожае, крепком здоровье и защите от небесной стихии – грозы. Обязательно берут с собой детей: они как спелые зернышки, которым только предстоит дать ростки. Женщины поднимают их вверх, навстречу солнцу. Вялiка расцi, щчаслiва раcцi, здарова расцi!

Шествие в национальных костюмах и с песнями выдвигается в деревню. По пути к нему присоединяются все желающие. Анна Корольчук, корреспондент:

На перекрестках участники обряда водят хороводы или, как называют их местные, «танки». Круговой символизирует озеро, кривой, словно русло реки, растекается по сельским улицам.