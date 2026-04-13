Культурное наследие – в Гомельском районе провели обряд «Вождение Сулы»
На второй день Пасхи, когда светлый праздник продолжает объединять людей, а традиции наполняются особым смыслом, в Гомельский район вновь оживает древний обряд – «Вождение Сулы».
«Сула» – это древний весенний обряд, связанный с пробуждением природы и приходом тепла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его основе – народные представления о защите урожая, достатке и обновлении жизни.
По сути, это символический переход к новому сельскохозяйственному циклу. А еще – это песни, хороводы, традиционные костюмы и шествия, которые когда-то сопровождали весенние полевые работы. Эта традиция смогла сохраниться сегодня только благодаря тому, что ее бережно возрождают местные жители уже более двадцати лет.
В атмосферу народного действа погрузилась Анна Корольчук.
С древних времен жители деревень Гадичево и Марковичи встречались на второй день Пасхи для сакрального действа, где каждое слово и движение имеет особый смысл. Обряд начинали в поле.
«Водить Сулу» выходят те, кто просит о щедром урожае, крепком здоровье и защите от небесной стихии – грозы. Обязательно берут с собой детей: они как спелые зернышки, которым только предстоит дать ростки. Женщины поднимают их вверх, навстречу солнцу.
Вялiка расцi, щчаслiва раcцi, здарова расцi!
Шествие в национальных костюмах и с песнями выдвигается в деревню. По пути к нему присоединяются все желающие.
Анна Корольчук, корреспондент:
На перекрестках участники обряда водят хороводы или, как называют их местные, «танки». Круговой символизирует озеро, кривой, словно русло реки, растекается по сельским улицам.
Несмотря на свою красоту и образность, локальная традиция могла кануть в лету – в 1967 году «Вождение Сулы» здесь запретили. Только 40 лет спустя в Марковичской школе решили возродить традицию.
Виктор Шипков, лауреат премии Президента «За духовное возрождение»:
Педагог-организатор Басов Григорий Тихонович, у него созрела такая идея – возродить этот обряд с участием детей и сделать какую-то его визуализацию. С 2007 года он вызвал большой интерес.
В 2019 году обряду присвоили статус историко-культурной ценности Беларуси – благодаря исследовательской работе Виктора Шипкова. Многодетный отец и сельский участковый все свободное время отдает этнографии и изучению культуры родного края. Если молодежи старинные песни и танцы помогают лучше понять историю своего народа, то для старожил сегодняшний праздник – это теплое воспоминание о детстве.
Подробности в видео.