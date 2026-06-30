Сырный фестиваль и тематические площадки! Рассказываем, чем удивят гостей на «Купалье» в Александрии

Александр Меженный, ведущий: Как вам фестиваль? Насколько интересным он будет в этом году? Какие отличия, какие характерные особенности вы можете отметить?

Александр Глуздов, начальник отдела народного творчества, культурно-досуговой деятельности и учреждений образования управления культуры Могилевского облисполкома:

В следующую субботу, 11 июля, встречаемся на самом душевном празднике лета, как его называют. Это можно почувствовать, приехав на живописный Днепр, в эти прекрасные края, где ты отдыхаешь душой и где ты особенно чувствуешь связь с родной землей. Поэтому и и называют самый душевный праздник лета.

Итак, что будет в этом году нового? Первое – это, конечно же, красной нитью пройдет тема, посвященная Году белорусской женщины. Наши женщины – это наше все. Поэтому одна из центральных локаций будет посвящена нашей прекрасной половине человечества. Она будет располагаться в самом центре фестивального поля. Ее представит Могилевский областной краеведческий музей имени Романова и концерн «Беллегпром». Эта локация будет называться «От традиции до современности». Мы покажем женскую красоту в разное время. Это будут костюмы от древнейших эпох, разных исторических событий, разные украшения. И «Беллегпром», наш отечественный флагман, представит народный выбор, одежду, которую мы все любим и которая, я уверен, будет востребована у женской половины.

Еще одна новая локация, которая уже популяризируется в средствах массовой информации, это сырный фестиваль.