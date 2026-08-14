Медовый Спас на Голубой кринице: атмосфера праздника под Славгородом
Медовые реки и аромат свежей выпечки. По многовековой традиции в храмах сегодня, 14 августа, освящают первый янтарный урожай, а пасечники заламывают в ульях самые лучшие, полные соты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но за красивыми народными обрядами скрывается серьезная экономика. Пчеловодство – еще одно направление, которое вносит вклад в продовольственную безопасность и биоразнообразие. В Беларуси порядка 210 000 пчелиных семей. Причем 85% товарного меда производят именно частные пасеки и фермерские хозяйства.
Ежегодный валовой сбор стабильно превышает 2 500 тонн. Наш мед уникален по своему составу. Это признанный бренд на внешних рынках. По данным Минсельхозпрода, за последний год на экспорт ушло около 100 тонн пчеловодческой продукции.
Главным неофициальным праздником всех пчеловодов является Медовый спас. В народе еще его зовут Маковеем. В некоторых регионах день наполнен не только сладкими обрядами.
Сегодня местом паломничества стал славгородский источник. Наш корреспондент Юлия Мычка окунулась в традиции.
Юлия Мычка, корреспондент:
На старых картах это место называлось Синий колодец. Предки верили, что вода здесь обладает целебной силой. Чтобы очистить душу и тело, нужно было трижды перейти с одного берега на другой или целиком окунуться в ледяную воду.
В чудотворное свойство воды из источника люди верят и сегодня. Особую силу вода обретает в праздник Маковей. Как и много веков назад, тысячи паломников из разных уголков Беларуси и России приезжают сюда за исцелением. И просят здесь не только о здоровье. С искренней молитвой приходят те, кто мечтает обрести любовь или наконец стать родителями.
Дмитрий Грибовский:
Это место просто намагничено добром. Ради этого люди сюда приезжают. Многие этого не осознают. Кто-то приезжает, потому что он чувствует, что ему здесь хорошо. Здесь происходит исцеление. Господь исцеляет людей по их вере.
Славгородский Маковей давно перерос рамки православного события и стал масштабным культурным явлением. Здесь переплелись вера и народные обряды, история края. На праздничной поляне гости открывают для себя богатство белорусской культуры – через песню, танец, мастерство и вкус.
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