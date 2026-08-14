Медовый Спас на Голубой кринице: атмосфера праздника под Славгородом

Медовые реки и аромат свежей выпечки. По многовековой традиции в храмах сегодня, 14 августа, освящают первый янтарный урожай, а пасечники заламывают в ульях самые лучшие, полные соты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но за красивыми народными обрядами скрывается серьезная экономика. Пчеловодство – еще одно направление, которое вносит вклад в продовольственную безопасность и биоразнообразие. В Беларуси порядка 210 000 пчелиных семей. Причем 85% товарного меда производят именно частные пасеки и фермерские хозяйства.

Ежегодный валовой сбор стабильно превышает 2 500 тонн. Наш мед уникален по своему составу. Это признанный бренд на внешних рынках. По данным Минсельхозпрода, за последний год на экспорт ушло около 100 тонн пчеловодческой продукции.

Главным неофициальным праздником всех пчеловодов является Медовый спас. В народе еще его зовут Маковеем. В некоторых регионах день наполнен не только сладкими обрядами.