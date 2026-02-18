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Как в Китае празднуют Новый год? О необычных традициях рассказал студент из Поднебесной

18 февраля 2026 08:42
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В Китае сейчас разгар новогодних праздников. 17 февраля там наступил Год Лошади, а познакомит с богатыми традициями Поднебесной наш гость. 

В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вэнь Юйкэ, студент 4 курса филологического факультета БГУ, председатель Совета землячеств БГУ.

Александр Стасевич, ведущий:
Расскажите нам, как в Китае проходит Новый год и праздновали ли вы вчера? 

Как в Китае празднуют Новый год? О необычных традициях рассказал студент из Поднебесной-2

Вэнь Юйкэ, студент 4 курса филологического факультета БГУ, председатель Совета землячеств БГУ:
Все китайские праздники, не только Новый год, тоже самое с белорусскими праздниками, это семейные праздники. То есть вся семья собирается за столом и отмечает. На столе, конечно, много еды. На фоне включают концерт центрального телеканала. И еще, конечно, запускают фейерверк. Я отмечал вчера, но из-за того, что я сейчас нахожусь в чужой стране, поэтому гораздо проще. Просто мы с друзьями собрались вместе в китайском ресторане. 

Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите нам о символе 2026 года.

Вэнь Юйкэ:
В целом, традиций и символов, конечно, много, но я хочу сосредоточиться именно на одном очень интересном факте. У меня год рождения – 2002, то есть получается, я лошадь. У меня символ лошади. 2026 год – это мой год, поэтому мне следует ходить в красных носках. 

Подробности в видео

# Праздники # Новый год # Беларусь-Китай # Александра Каштанова # Александр Стасевич # Александр Меженный

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