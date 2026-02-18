Как в Китае празднуют Новый год? О необычных традициях рассказал студент из Поднебесной

Александр Стасевич, ведущий: Расскажите нам, как в Китае проходит Новый год и праздновали ли вы вчера?

В Китае сейчас разгар новогодних праздников. 17 февраля там наступил Год Лошади, а познакомит с богатыми традициями Поднебесной наш гость.

Вэнь Юйкэ, студент 4 курса филологического факультета БГУ, председатель Совета землячеств БГУ:

Все китайские праздники, не только Новый год, тоже самое с белорусскими праздниками, это семейные праздники. То есть вся семья собирается за столом и отмечает. На столе, конечно, много еды. На фоне включают концерт центрального телеканала. И еще, конечно, запускают фейерверк. Я отмечал вчера, но из-за того, что я сейчас нахожусь в чужой стране, поэтому гораздо проще. Просто мы с друзьями собрались вместе в китайском ресторане.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам о символе 2026 года.

Вэнь Юйкэ:

В целом, традиций и символов, конечно, много, но я хочу сосредоточиться именно на одном очень интересном факте. У меня год рождения – 2002, то есть получается, я лошадь. У меня символ лошади. 2026 год – это мой год, поэтому мне следует ходить в красных носках.