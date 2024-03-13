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Научно-практический комментарий к Конституции Беларуси презентовали в Минске

13 марта 2024 11:05
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Логическое завершение масштабной работы над главным законом страны. Публичная презентация Научно-практического комментария к Конституции состоялась 13 марта в Минске. Издание подготовлено по поручению Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научно-практический комментарий к Конституции Беларуси презентовали в Минске-1

Его цель – разъяснить конституционно-правовой смысл, содержание принципов и норм каждой из статей. Книга станет настоящим помощником для трудовых коллективов, госструктур и учебных заведений. В состав коллектива авторов, готовивших издание, вошли ведущие юристы, судьи Конституционного Суда. Они проделали значительную работу, чтобы с высокой степенью точности и в доступной форме разъяснить содержание обновленной Конституции, принятой на референдуме.

Научно-практический комментарий к Конституции Беларуси презентовали в Минске-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:
Чтобы Конституция в полной мере была действующей и живой, необходимо осознанное восприятие гражданами, должностными лицами, всеми субъектами конституционных отношений, конституционных ценностей, принципов и норм. Понимание фундаментального значения конституционных положений для устойчивого динамичного развития страны, обеспечения безопасности и благополучия наших граждан.

Научно-практический комментарий к Конституции Беларуси презентовали в Минске-7

На презентации первые экземпляры издания вручили авторам. Также подарочное издание, подписанное председателем Конституционного Суда, передали в фонд Национальной библиотеки.

# Конституция # общество # Петр Миклашевич

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