Научно-практический комментарий к Конституции Беларуси презентовали в Минске

Логическое завершение масштабной работы над главным законом страны. Публичная презентация Научно-практического комментария к Конституции состоялась 13 марта в Минске. Издание подготовлено по поручению Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его цель – разъяснить конституционно-правовой смысл, содержание принципов и норм каждой из статей. Книга станет настоящим помощником для трудовых коллективов, госструктур и учебных заведений. В состав коллектива авторов, готовивших издание, вошли ведущие юристы, судьи Конституционного Суда. Они проделали значительную работу, чтобы с высокой степенью точности и в доступной форме разъяснить содержание обновленной Конституции, принятой на референдуме.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Чтобы Конституция в полной мере была действующей и живой, необходимо осознанное восприятие гражданами, должностными лицами, всеми субъектами конституционных отношений, конституционных ценностей, принципов и норм. Понимание фундаментального значения конституционных положений для устойчивого динамичного развития страны, обеспечения безопасности и благополучия наших граждан.