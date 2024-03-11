Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам

Акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, стартовала в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 марта 25 человек получили свои первые паспорта из рук председателя Конституционного Суда Петра Миклашевича. Это отличники учебы, призеры олимпиад и конкурсов, спортсмены, общественные активисты. В 2024 году проект приурочен к ряду знаковых юбилейных дат – 30-летию со дня принятия Основного закона страны и учреждения института президентства в Беларуси.

Елисей Люсин, учащийся мядельской гимназии:

Очень приятно получать свой паспорт, свой первый важный документ в жизни в такой торжественной и важной обстановке. Я участник военно-патриотического клуба, занимаюсь как знаменной группой, так и остальными военно-патриотическими делами, ездил в разные места.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Значительную часть гражданского общества составляет молодежь. Поэтому установленный конституционно-правовой механизм формирования Всебелорусского народного собрания предусматривает, что общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» может самостоятельно из своих рядов избрать 80 делегатов. Это означает, что представители молодежи будут принимать непосредственное участие в принятии решений, определяющих стратегию развития белорусского общества и государства, будущее страны, в которой они будут жить и работать.