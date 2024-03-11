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Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам

11 марта 2024 13:31
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Акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, стартовала в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам-1

11 марта 25 человек получили свои первые паспорта из рук председателя Конституционного Суда Петра Миклашевича. Это отличники учебы, призеры олимпиад и конкурсов, спортсмены, общественные активисты. В 2024 году проект приурочен к ряду знаковых юбилейных дат – 30-летию со дня принятия Основного закона страны и учреждения института президентства в Беларуси.

Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам-4

Елисей Люсин, учащийся мядельской гимназии:
Очень приятно получать свой паспорт, свой первый важный документ в жизни в такой торжественной и важной обстановке. Я участник военно-патриотического клуба, занимаюсь как знаменной группой, так и остальными военно-патриотическими делами, ездил в разные места.

Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам-7

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:
Значительную часть гражданского общества составляет молодежь. Поэтому установленный конституционно-правовой механизм формирования Всебелорусского народного собрания предусматривает, что общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» может самостоятельно из своих рядов избрать 80 делегатов. Это означает, что представители молодежи будут принимать непосредственное участие в принятии решений, определяющих стратегию развития белорусского общества и государства, будущее страны, в которой они будут жить и работать.

Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам-10

Учащиеся получили не только паспорт, но и памятный набор гражданина: белорусский флаг, Конституцию, а также письмо-напутствие от героя Великой Отечественной войны. На этой неделе торжественные церемонии пройдут по всей стране. Около 4 000 ребят получат главный в жизни документ из рук заслуженных деятелей страны.

# Молодежь Беларуси # общество # Петр Миклашевич

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