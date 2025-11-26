Прямой эфир

Впервые на ВНС будут избирать судей Конституционного и Верховного судов – Миклашевич

26 ноября 2025 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь готовится к важнейшему общественно-политическому событию года. 18-19 декабря состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Впервые на ВНС будут избирать судей Конституционного и Верховного судов. Об этом сегодня, 26 ноября, рассказал председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич на встрече со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на ВНС будут избирать судей Конституционного и Верховного судов – Миклашевич-2

На предстоящем заседании делегатам предстоит принять соответствующие решения – отклонить или поддержать кадровые предложения. Такой порядок гарантирует независимость избранных судей. В Конституционном Суде предложенные кандидаты претендуют на пять вакантных мест. Их предшественники уходят в отставку в связи с достижением предельного возраста.

Впервые на ВНС будут избирать судей Конституционного и Верховного судов – Миклашевич-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:
У нас критерии установлены на конституционном уровне. Должны быть наиболее высоко квалифицированные юристы. Как правило, имеющие ученую степень, обладающие высокими моральными и деловыми качествами. Ну и безусловно, они должны являться патриотами нашей страны, поскольку необходимо защищать конституционный строй и независимость нашей страны.

Отметим, в компетенции Всебелорусского народного собрания также кадровые вопросы, связанные с деятельностью судей высших инстанций. 

# Всебелорусское народное собрание # Петр Миклашевич # Конституционный суд Республики Беларусь # Верховный суд Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
26 ноября 2025 10:43

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан

БНТУ 105 лет! О топовых специальностях, современных студентах и стажировках поговорили с первым проректором
26 ноября 2025 10:07

БНТУ 105 лет! О топовых специальностях, современных студентах и стажировках поговорили с первым проректором

Услышать голоса участников войны – директор радио «Культура» рассказала, как появился проект «Герои Победы»
26 ноября 2025 09:16

Услышать голоса участников войны – директор радио «Культура» рассказала, как появился проект «Герои Победы»