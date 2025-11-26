Впервые на ВНС будут избирать судей Конституционного и Верховного судов – Миклашевич

Беларусь готовится к важнейшему общественно-политическому событию года. 18-19 декабря состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Впервые на ВНС будут избирать судей Конституционного и Верховного судов. Об этом сегодня, 26 ноября, рассказал председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич на встрече со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предстоящем заседании делегатам предстоит принять соответствующие решения – отклонить или поддержать кадровые предложения. Такой порядок гарантирует независимость избранных судей. В Конституционном Суде предложенные кандидаты претендуют на пять вакантных мест. Их предшественники уходят в отставку в связи с достижением предельного возраста.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:

У нас критерии установлены на конституционном уровне. Должны быть наиболее высоко квалифицированные юристы. Как правило, имеющие ученую степень, обладающие высокими моральными и деловыми качествами. Ну и безусловно, они должны являться патриотами нашей страны, поскольку необходимо защищать конституционный строй и независимость нашей страны.

Отметим, в компетенции Всебелорусского народного собрания также кадровые вопросы, связанные с деятельностью судей высших инстанций.