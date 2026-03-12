Юным белорусам вручили паспорта в Палате представителей

Событие, которое останется в памяти надолго. В преддверии Дня Конституции по всей стране продолжают чествовать юных белорусов. Одна из таких церемоний состоялась в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 школьников из разных уголков Беларуси приглашены в Дом правительства, чтобы получить свой главный документ. Несмотря на юный возраст, каждому из них уже есть чем гордиться. В зале – отличники учебы, победители республиканских олимпиад, талантливые артисты и воспитанники военно-патриотических классов. Для ребят это событие – символичный шаг во взрослую жизнь. Кроме паспорта, в подарок школьникам – бокс с Конституцией и Государственным флагом Беларуси.

Маргарита Титовец, учащаяся средней школы № 8 Борисова:

Я не ожидала, очень обрадовалась. Для меня была большая честь сюда попасть. Родители меня поддержали. Это мотивация. Нужно двигаться дальше, еще делать какие-то успехи.