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Юным белорусам вручили паспорта в Палате представителей

12 марта 2026 14:08
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Событие, которое останется в памяти надолго. В преддверии Дня Конституции по всей стране продолжают чествовать юных белорусов. Одна из таких церемоний состоялась в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юным белорусам вручили паспорта в Палате представителей-2

19 школьников из разных уголков Беларуси приглашены в Дом правительства, чтобы получить свой главный документ. Несмотря на юный возраст, каждому из них уже есть чем гордиться. В зале – отличники учебы, победители республиканских олимпиад, талантливые артисты и воспитанники военно-патриотических классов. Для ребят это событие – символичный шаг во взрослую жизнь. Кроме паспорта, в подарок школьникам – бокс с Конституцией и Государственным флагом Беларуси.

Юным белорусам вручили паспорта в Палате представителей-4

Маргарита Титовец, учащаяся средней школы № 8 Борисова:
Я не ожидала, очень обрадовалась. Для меня была большая честь сюда попасть. Родители меня поддержали. Это мотивация. Нужно двигаться дальше, еще делать какие-то успехи.

Юным белорусам вручили паспорта в Палате представителей-6

Михаил Чернышев, учащийся средней школы № 9 Орши:
Это одно из самых важных событий в моей жизни. Очень приятно, что уделяют внимание детям.

Перед началом церемонии в фойе Овального зала школьники ознакомились с выставкой «Основной закон государства. Государственные символы». Гостям представили в том числе редкие экземпляры из фондов Президентской и Национальной библиотек Беларуси. 

# паспорт # Государственная политика

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