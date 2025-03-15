Кубраков на вручении первых паспортов: всегда и везде с гордостью несите звание гражданина Беларуси

«Пропуск» во взрослую жизнь накануне получили и учащиеся спецлицеев МВД, воспитанники патриотических клубов и дети сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые в жизни паспорта ребятам вручил глава милицейского ведомства. Это не просто документ, удостоверяющий личность. Становясь его обладателем, юноши и девушки берут на себя ответственность и обязанность соблюдать законы нашей страны, уважать и знать ее историю.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Конституция Республики Беларусь – это самый главный закон нашей страны. Именно благодаря соблюдению нашей Конституции сегодня мы с вами живем под мирным небом. А Республика Беларусь является одной из самых безопасных не только среди стран СНГ, но и во всем мире. Участникам совещания я хочу сказать: всегда и везде, где бы вы ни находились, с гордостью несите это звание – гражданин Республики Беларусь.

– Я получила свой первый документ, паспорт. Я очень рада. Меня переполняют эмоции. Я очень ждала этого дня.

– Очень волнительно было наблюдать сегодня за тем, как мой ребенок получал свой первый документ и стал полноправным гражданином Республики Беларусь. Переполняют такие чувства гордости за ребенка, за себя тоже в том числе.

Отметим, республиканской акции Белорусского союза молодежи «Мы – граждане Беларуси!» уже более 20 лет. Традиционно в преддверии Дня Конституции она объединяет все регионы страны. На протяжении недели главный документ получили тысячи юных белорусов.