Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 230 человек

У нас они проживают 5 и более лет, знают один из государственных языков и заняты в экономике. Это часть условий для принятия в белорусское гражданство. И сегодня для 230 иностранцев есть хорошая новость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении белорусского гражданства выходцам из 19 государств. В их числе Россия, Молдова, Казахстан, Армения, Сирия, Латвия, Турция и другие. Большинство прибыли из Украины. Одновременно главой государства принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, нарушавших законы Беларуси.