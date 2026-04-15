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Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 230 человек

15 апреля 2026 16:52
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У нас они проживают 5 и более лет, знают один из государственных языков и заняты в экономике. Это часть условий для принятия в белорусское гражданство. И сегодня для 230 иностранцев есть хорошая новость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении белорусского гражданства выходцам из 19 государств. В их числе Россия, Молдова, Казахстан, Армения, Сирия, Латвия, Турция и другие. Большинство прибыли из Украины. Одновременно главой государства принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, нарушавших законы Беларуси.

Более 19 тыс. иностранцев стали гражданами Беларуси за 5 лет – чем привлекает наша страна.

# паспорт # Иностранцы в Беларуси # Александр Лукашенко

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