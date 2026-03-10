Гордость и волнение. Такие эмоции испытали 18 юных представителей Витебской области. В канун Дня Конституции во всех регионах страны проходит акция «Мы – граждане Беларуси». Сегодня, 10 марта, самые талантливые жители Витебщины получили свои первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здание Витебского облисполкома пригласили отличников учебы, победителей олимпиад, спортсменов. В числе лучших и учащийся 5-й витебской гимназии Матвей Асепков. Парень профессионально занимается футболом. В дневнике у него сплошные десятки. Мечтает стать спортсменом или пилотом.

Матвей Асепков, учащийся гимназии №5 Витебска имени И.И. Людникова:

Я не ожидал здесь оказаться, но потом, когда мне сообщили, я очень сильно обрадовался, понял, что именно губернатор будет вручать мне паспорт. Самый главный документ, который я получил. Я становлюсь гражданином официально Республики Беларусь.

Сегодня свой первый паспорт получила и учащаяся Витебского кадетского училища Александра Ибрагимова. Девушка говорит, что ощущает себя взрослым человеком.