Политолог Нормунд Гростиньш из Латвии: Я получил распорядок дня Евросоюза на понедельник, и там будет рассматриваться снятие санкций с Беларуси

Рига готова выйти на связь со студией программы «Неделя». Нормунд Гростиньш, политолог и руководитель «Латвийского института будущего». Господин Гростиньш, добрый вечер!

Нормунд Гростиньш, политолог, председатель правления общественной организации «Латвийский институт будущего» (Латвия):

Добрый вечер.

Выборы, а тем более выборы Президента в любой стране – это серьезный экзамен и для власти, и для общества. Вы, безусловно, следили за подготовкой к нему. Итак, экзамен сдан, ждем окончательный результат. Ваша оценка.

Нормунд Гростиньш:

Я думаю, что экзамен уже сдан на «отлично». Почему я так думаю? Потому что я уже получил распорядок дня Евросоюза на понедельник, и там будет рассматриваться снятие санкций с Беларуси, то есть прекращение санкций. При том этот распорядок дня был разослан уже на прошлой неделе. То есть то, что экзамен будет сдан, в Брюсселе ни у кого ни малейших сомнений не вызывало.

Господин Гростиньш, по поводу Брюсселя и Евросоюза. Вы не отметили, Вам из Риги, возможно, видней, что в последние годы заметно изменился и европейский взгляд на Беларусь. С чем это связано? О чем это говорит? Да и сам факт завтрашней повестки дня в Брюсселе, о которой Вы говорили.

Нормунд Гростиньш:

Однозначно. Думаю, что результат существующего и гораздо более светлого взгляда со стороны Евросоюза на происходящее в Беларуси — это именно результат эффективного, порой жесткого отстаивания своих интересов. И это единственно правильный метод, как можно и нужно работать с Евросоюзом. Это, кстати, неплохо видно и на примере тех восточно-европейских стран, которые более жестко отстаивают свои интересы перед Брюсселем. Я думаю, что действительно, что в понедельник, когда, скорее всего, будет принято решение о том, что, по крайней мере, на какой-то испытательный срок будут сняты санкции с Беларуси, это, я думаю, будет еще один повод в Министерстве иностранных дел после работы открыть шампанское.

Только что озвучены экзит-поллы, согласно которым на президентских выборах в Беларуси лидирует действующий глава государства. Отдавая свой голос за Александра Лукашенко, за какое будущее голосовали белорусы? Господин Гростиньш, что будет после выборов – ваш прогноз, на сколько для Вас это очевидно?

Нормунд Гростиньш:

Я думаю, что это продолжение курса тех стабильных прогнозируемых хороших дел, которые очевидны и которые очевидно получат поддержку избирательную и будут продолжены. Смотря со стороны Европы, со стороны Брюсселя, Европарламента, видно, что действительно Беларусь заставила себя уважать, заставила считаться с собой. Это очень важно. Это действительно, скажем, фундамент для дальнейших достижений.

Вы не раз сказали «очевидно», насколько результат президентских выборов в Беларуси предсказуем для Вас?

Нормунд Гростиньш:

Знаете, думаю, что они все-таки предсказуемы. В хорошем смысле. Потому что такой объем работы, который сделан, и также рейтинг на основании той предыдущей, скажем, работы предыдущего президентского срока, этот рейтинг и результат дают возможность предсказать победу существующего президента. Наверное, сейчас вечером уже можно начать поздравлять. Поздравляю как президента, так и избирателей, потому что, приехав в сентябре после продолжительного времени в Беларусь, я был, даже неплохо зная ситуацию, я все-таки был приятно удивлен. Ситуация на месте оказалась даже лучше, чем я думал. Так что продолжайте в том же духе. Я вас поддерживаю.

Спасибо! Это был Нормунд Гростиньш из Риги — политолог и руководитель «Латвийского института будущего».