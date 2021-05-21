Политолог из Латвии: иностранное давление мешает нам вместе ЧМ по хоккею проводить и экономически сотрудничать

Спорт или политика? Ответ очевиден. Это утверждение можно смело адресовать к нынешнему чемпионату мира по хоккею, который стартовал в Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Правда, праздника на улицах города вовсе не чувствуется. Болельщики из-за рубежа не приехали из-за пандемии, не организовано ни одной фан-зоны и для местных жителей. Напомним, мировое хоккейное первенство изначально должны были совместно принять Минск и Рига, однако Международная федерация хоккея решила иначе, лишив любителей этого вида спорта настоящего праздника. Что об этой ситуации думает латвийский политолог Нормунд Гростиньш?
Нормунд Гростиньш, политолог (Латвия):
Вся система организации чемпионата была достаточно странная. Потому что сначала все пошло нормально – то есть наш премьер-министр приехал в Минск, встретился с Президентом. А потом решили, что нет, все неправильно, и вот так… Все происходит, к сожалению, скомкано и так, малоэффективно.
Пожертвовать призом, чемпионатом ради политики, притом неразумно это все сделано, потому что практически он проводится во многом для галочки. То, что готовили в последний момент – это несомненно. Вот эти политические игры преобладали. Вообще, это иностранное политическое давление мешает нам и вместе чемпионат проводить, и экономически сотрудничать. Все это, конечно, очень невыгодно.