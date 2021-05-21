Политолог из Латвии: иностранное давление мешает нам вместе ЧМ по хоккею проводить и экономически сотрудничать

Спорт или политика? Ответ очевиден. Это утверждение можно смело адресовать к нынешнему чемпионату мира по хоккею, который стартовал в Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Правда, праздника на улицах города вовсе не чувствуется. Болельщики из-за рубежа не приехали из-за пандемии, не организовано ни одной фан-зоны и для местных жителей. Напомним, мировое хоккейное первенство изначально должны были совместно принять Минск и Рига, однако Международная федерация хоккея решила иначе, лишив любителей этого вида спорта настоящего праздника. Что об этой ситуации думает латвийский политолог Нормунд Гростиньш?