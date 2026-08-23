«Наводим порядок и пополняем бюджет». Узнали, как в Беларуси реализуется программа по пустующим домам

Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Минского областного Совета депутатов:

Это одна из важнейших задач депутатов, председателей сельских советов, задача председателей районных Советов депутатов и местных органов власти вовлекать такие дома. Что значит вовлекать в оборот пустующие дома? Мы понимаем, что есть дома, которые уже, не представляют интереса, они ветхие, пустующие. Там, где они не востребованы, их можно снести. Хотя это тоже очень трудоемкая процедура. Очень важно в процессе не ошибиться и не снести дом, когда вдруг появится наследник или кто-то вдруг вспомнит, что у него такой дом есть. Прежде чем такой дом снести, мы, конечно, стараемся максимально оповестить всех причастных. Ведется большая работа, но если не находим, то мы тогда такой дом передаем административно-территориальной единице, мы передаем сельскому совету, сельский совет его сносит.

Сейчас вектор нашей работы преломляется в сторону продажи. Причем такие дома мы стараемся предложить людям за одну базовую величину. Таких домов, представьте, продается много. Мы иногда можем выставить дом за базовую, а тут раз, два, несколько желающих появляется, тогда цена увеличивается. Мы решаем тут две задачи: пополняем бюджет и наводим порядок. Прошлый год, когда Президент посещал Копысь, посещал регионы, он обратился с такой инициативой – наводить порядок в поселках городского типа, агрогородках. Мы тут же (депутатский корпус) среагировали. Вы не представляете, сколько вышло желающих людей. Это были депутаты, общественные объединения. Мы именно сделали акцент на наведении порядка и благоустройстве наших поселков.